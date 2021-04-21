В ДНР сообщили о гибели двух бойцов при обстрелах со стороны Украины

За минувшие сутки двое ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погибли в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"С прискорбием сообщаем, что в результате обстрелов украинских боевиков два защитника нашей республики погибли", - заявил Басурин.

Напомним, что в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, которые предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, а также наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, сторонам конфликта запрещается использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения и прибегать к инженерному оборудованию позиций. Также за нарушение режима прекращения огня предусматривается дисциплинарная ответственность.