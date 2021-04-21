В финальной серии плей-офф чемпионата первого дивизиона мужской Суперлиги, проводимого под эгидой Российской федерации баскетбола, встретятся БК "Самара" и "Уралмаш" (Екатеринбург).

Оба соперника по "золотому" противостоянию в полуфинальных сериях до трех побед по системе "2-2-1" одолели своих оппонентов в упорной борьбе, доказав свое превосходство в пятых матчах.

Возглавляемая серебряным призером чемпионата мира-1994 Игорем Грачевым "Самара" победила московскую "Руну" - 68:81, 79:74, 81:73, 80:85 и 91:73. Играющий на площадке в Верхней Пышме "Уралмаш" в долгой битве превзошел обладателя Кубка России-2021 команду из города Ревда Свердловской области "Темп-СУМЗ-УГМК" - 94:68, 69:76, 80:76, 74:83 и 95:77.

Теперь "Самара" и "Уралмаш" в серии опять же до трех побед оспорят "золото", "Руна" и "Темп-СУМЗ-УГМК" побьются за "бронзу".