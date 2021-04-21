В Минтруде разъяснили порядок начисления выплат одиноким родителям

"Как поручил президент, эта новая мера поддержки заработает с 1 июля 2021", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24".

Он подчеркнул, что получать выплату смогут неполные семьи со среднедушевым доходом ниже одного прожиточного минимума, установленного в регионе. Ее назначат независимо от того, указан в свидетельстве о рождении ребенка единственный родитель или родители просто разведены.

"В том случае, если мама, например, получает алименты, но доход семьи не достигает необходимого уровня, государство также будет ей помогать", - пояснил Котяков.

По его словам, поддержка нуждающихся неполных семей в первую очередь направлена на ребенка.