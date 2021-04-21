В Мордовии проректор университета задержан за взятку в 1,7 млн рублей

В Мордовии возбуждено уголовное дело о взяточничестве при строительстве общежития главного вуза республики. Главным фигурантом коррупционного скандала стал проректор по капитальному строительству МГУ им. Огарева: мужчина подозревается в получении "благодарности" в 1,7 миллиона рублей от директора фирмы.

Как сообщает Следственный комитет по республике, в 2017 году вузом был проведен аукцион на строительство общежития на 530 мест. В итоге госконтракт был заключен с одной организацией, а "поспособствовал" этому, по версии следствия, проректор. Позднее он получил от директора строительной компании взятку в 1,7 миллиона рублей - за обеспечение заключения контракта, приемку выполненных работ и их своевременную оплату. Обналичить деньги - за определенный процент от суммы - помог руководитель юридической компании (является подозреваемым по делу о покушении на мошенничество).

Уголовные дела по статьям 290 и 291 УК РФ "Получение взятки" и "Дача взятки" возбуждены по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ.

В ближайшее время суд определит меру пресечения для фигурантов.