В Москве начнется "погодная лихорадка"

В ближайшие дни Москве предстоит пережить "погодную лихорадку", отмечают специалисты метеоцентра "Фобос". Небольшие периоды потепления будут сменяться похолоданием, и при этом ожидаются дожди.

В четверг осадки будут локальными. Ночью в Москве термометры покажут плюс 3, а в Подмосковье - до ноля. Зато днем потеплеет до 16-17 градусов. Такой же характер погоды сохранится в пятницу, в этот день дожди могут усилиться к вечеру.

При этом в выходные снова похолодает. Днем ожидается не выше плюс 10, а в ночь на воскресенье в Подмосковье ожидаются заморозки. Тепло в столичный регион должно вернуться только на следующей неделе.