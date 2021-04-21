В Москве открылась выставка Михаила Савицкого "Черная быль"

В Деловом и культурном комплексе посольства Республики Беларусь в Российской Федерации открылась выставка работ Героя Беларуси Михаила Савицкого "Черная быль", а также прошел концерт эстрадно-симфонического оркестра имени Юрия Василевского "Эхо Чернобыля" Гомельской областной филармонии, посвященный памяти подвигу ликвидаторов, чья самоотверженность и высочайшая ответственность спасли жизни большому числу людей.

35 лет назад крупнейшая техногенная катастрофа - авария на Чернобыльской АЭС - изменила привычный ход жизни, стала масштабным испытанием для Беларуси, оказала колоссальное воздействие на жизнь людей, историю страны, а процесс реабилитации стал важнейшей государственной задачей Беларуси.

Первооткрывателем темы чернобыльской трагедии в белорусском искусстве стал народный художник СССР, мастер "сурового стиля" Михаил Савицкий. Он родился в деревне Звенячи Витебской области. В 12 лет участвовал в боях за Севастополь. Почти в самом начале войны попал в плен, находился в концлагерях Бухенвальд и Дахау. Он чудом выжил, когда в апреле 1945-го 17 мучительных дней провел в тифозном бараке после ареста за организацию попытки побега узников. 29 апреля 1945 года был освобожден из концлагеря Дахау. Художественное образование получил после демобилизации из армии, окончил Минское художественное училище и Московский художественный институт имени В. И. Сурикова.

В 1987 году художник приступил к реализации цикла "Черная быль". В результате работы, которая продолжалась около 5 лет, было написано 11 картин: "Эвакуация", "Зрячий", "Плач о земле", "Крест надежды", "Покинутые", "Доля", "Реквием", "Чернобыльская мадонна", "Запретная зона", "Ностальгия", "Аллегория Чернобыля". Цикл стал памятником людям Беларуси, пострадавшим от чернобыльской беды.

Гомельская область оказалась наиболее пострадавшей от последствий чернобыльской аварии. В концертной программе эстрадно-симфонического оркестра имени Юрия Василевского Гомельской областной филармонии прозвучали песни о счастье и любви, мире и красоте от лица тех, кто тогда был ребенком, но сохранил надежду и веру в светлое будущее. В репертуаре коллектива более 400 произведений. Концертная программа оркестра - это своеобразный театр песни, который высоко оценили присутствующие в зале ликвидаторы последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.