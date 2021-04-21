В РАН назвали самые востребованные профессии будущего

Естественнонаучные специальности - физики, математики, химики и биологи - будут наиболее востребованы в будущем. Об этом заявила вице-президент Российской академии наук Ирина Донник.

"Но они и наиболее трудные, поэтому здесь нам нужно как можно больше молодежи", - отметила она в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

По ее словам, сейчас в России не хватает 100 тысяч IT-специалистов. При этом в ближайшее десятилетие потребность в них вырастет до миллиона человек.

"В свое время почему-то посчитали, что специалистов IT нужно готовить только в профильных вузах, и все непрофильные организации, например, сельскохозяйственные, медицинские, в них убрали специальности, когда готовили информатиков именно для своих отраслей. Их убрали и сосредоточили только в центральных университетах. А потребность огромная", - отметила Донник.

Вице-президент РАН добавила, что будущее - за хорошим базовым образованием, которое должно быть подкреплено специализацией по современным направлениям и технологиям.

Ранее опрос SuperJob показал что около 38% россиян, имеющих высшее образование, работают не по специальности.