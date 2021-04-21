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21.04.2021 18:53
Рубрика: Общество

Измерим риски и честность

В регионах прошло испытание методики замера уровня коррупции
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 87(8438)
Ученые-правоведы провели испытание в ряде регионов новой методики измерения уровня коррупции. Она нужна, чтобы определить: где какие существуют коррупционные болезни. А потом найти для них лечение.
Фото: Лев Федосеев/ТАСС Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Методику разработал Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России. Как сообщила директор института, заместитель президента РАН Талия Хабриева, апробация методики уже прошла в нескольких регионах.

Фото: iStock
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По ее словам, технология направлена на выявление истинного уровня коррупции в России и в других государствах мира. "Научно обоснованный мониторинг способен вовремя выявлять коррупционные риски и их масштабность, а также сбои в правоприменительной практике, открывающие возможности для проявлений коррупции", - рассказала она.

Некоторые результаты исследований нельзя назвать неожиданными, тем не менее, с научной точки зрения, они важны. Например, коррупция в дотационных регионах и регионах инвестиционно привлекательных отличается друг от друга. В дотационных регионах, по словам ученых, коррупция проходит по линии "чиновник - гражданин". Гражданин приносит, чиновник берет. Такую коррупцию назвали "потребительской". То есть человек приходит и, как в магазине, покупает какую-нибудь госуслугу. В инвестиционно привлекательных регионах развивается экономическая коррупция. То есть чиновники предпочитают вести сомнительные дела с бизнесменами.

По оценке ученых, большой объем частных инвестиций в ряде регионов привел к стремительному развитию бизнес-коррупции и сокращению бытового взяточничества. "Не случайно основная доля преступных доходов в этих регионах приходится на сферы государственных закупок", - рассказывают эксперты.

Отсюда государство, и особенно правоохранительные органы, могут сделать вполне практические выводы. В одних регионах нужно усиливать линию борьбы со взяточничеством. В других должны усиливаться подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, в том числе появляться специалисты по расследованию хищений в сфере госзакупок.

"Международный научный мониторинг проявлений коррупции нацелен на определение не только статики, но и динамики развития этого социального явления - ее падение и рост - в сравнении с предшествующим годом, что даст возможность своевременно предпринимать меры по корректировке законодательства и правоприменительной практики", - рассказывает директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева.

В одних регионах надо усиливать борьбу со взяточничеством, в других - с экономическими аферами 

Новости прозвучали на Десятом Евразийском антикоррупционном форуме "Конституционно-правовые ориентиры противодействия коррупции". В рамках программы МОНКОР (Международная программа мониторинга коррупции), разработанной Институтом законодательства, - данные криминальной статистики судебного департамента при Верховном суде, данные МВД и Генпрокуратуры. Из экономических данных, как указывают эксперты, используются показатели "рынка коррупции". Данные показатели рассчитываются по методике министерства экономического развития. "Рынок коррупции" замеряет уровень и масштаб бытовой коррупции среди всех социальных слоев.

Кроме того, программа учитывает и социологические опросы, и международные индексы, в числе которых индексы Transparency International (TI) и Мирового банка. Иными словами, получается широкая картина.

Общество Наука Борьба с коррупцией

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