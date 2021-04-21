Системную проблему дефицита квалифицированных кадров нельзя решить только высокими зарплатами, созданием комфортных рабочих мест или очередной "сладкой морковкой" от работодателя. Он связан со многими причинами, и не в последнюю очередь - с отсутствием эффективных коммуникаций работодателей с вузами и школами.

23 февраля 2018 года по итогам Всероссийского форума "Наставник" президент России дал ряд поручений по ранней профессиональной ориентации учащихся. В Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток (СПбНИИВС) три года назад был запущен проект "Лаборатория наставничества". Он развивается по шести направлениям, цель которых - реализация лучших практик наставничества и популяризации профессий в области биотехнологии.

Елена Казакова: Основа успеха в подборе кадров - коммуникация с вузами и школами. Фото: Пресс-служба СПбНИИВС

В СПбНИИВС наставничество направлено не только на развитие корпоративных и профессиональных компетенций "новичков", принятых на предприятие, но и на оказание помощи несовершеннолетним юношам и девушкам в регионах нашего присутствия в их профессиональном самоопределении. Обучение персонала на рабочем месте является важным звеном корпоративной системы развития персонала. В этих целях проводятся мероприятия по популяризации наукоемких профессий: ежегодные детские научные конференции, Дни открытых дверей, проект "Умные каникулы", олимпиады по химии, научные факультативы по химии и биологии, действует трудовой отряд школьников.

Одним из важнейших направлений Лаборатории наставничества является работа наставников, которым присваивается особый статус - профориентатор. Эти сотрудники отвечают за популяризацию наукоемких профессий и профориентационную работу среди школьников, которую с 2016 года ведет СПбНИИВС. В течение всего учебного года профориентаторы института проводят обучающие программы в форме еженедельных факультативов по биологии и химии, выходящих за рамки школьной программы - с уклоном на биотехнологию. Во время каникул они продолжают участвовать в профориентационном развитии школьников. В период пандемии "Умные каникулы" трансформировались в "Smart-каникулы" и проводились онлайн. Теперь в них могут принять участие школьники всей России и даже других стран.

Во время летних каникул мы организуем проект "Трудовой отряд школьников" - это возможность получить первый трудовой опыт, стать частью коллектива СПбНИИВС, почувствовать себя причастным к его работе, а также получить первую заработную плату.

Программа ежегодно меняется, некоторые тошевцы принимают участие в проекте ежегодно, пока им позволяет возраст, поскольку участие в нем ограничено возрастными рамками с 14 до 17 лет. Попасть в ТОШ с каждым годом становится сложнее, так как проект развивается, усложняются и условия участия. В последние два года в этот проект мы принимаем ребят на конкурсной основе. Участие в ТОШ также является грантом для ребят, в течение года принимавших участие и показавших высокие результаты в таких проектах, как "ДНК" - детская научная конференция, либо получивших приглашение в проект "Один день с профессионалом". Он позволяет провести рабочий день рядом с одним из лучших сотрудников института, получив уникальные знания "из рук в руки". Конечная цель состоит в том, чтобы не только довести их до поступления в профильный вуз, но и "вырастить" сотрудников для себя. За эти годы программа заработала хорошую репутацию среди подростков и родителей и позволила нам планировать кадровый резерв сотрудников, которые еще на школьной скамье получили необходимую "прививку" увлеченности теми знаниями, которые они потом могут развить и пополнить в СПбНИИВС.

В результате СПбНИИВС получает отложенный эффект формирования кадрового резерва с заделом минимум на 5 лет

В рамках профессионального самоопределения мы работаем со школьниками, студентами, стажерами и молодыми специалистами и внутри предприятия. Нашим наставникам также присваиваются важные статусы. Например, адаптатор отвечает за работу c вновь принятыми сотрудниками. Сотрудник, получивший статус научника, осуществляет наставничество в научной деятельности, а также продолжает работу с магистрами НОЦ "Иммунобиотехнология" СПХФУ на базе СПбНИИВС. Тот, кто получает статус достигатор-наставник WS, готовит команды сотрудников и экспертов к участию в ежегодных чемпионатах World Skills. Есть еще и статус навигатор - это наставник по работе с молодыми специалистами, проходящими стажировку на нашем предприятии. Наконец, сотрудникам, владеющим иностранными языками, присваивается статус internship - это наставник по работе с иностранными стажерами с применением методики вudding. Она заключается в том, что к каждому из них прикрепляют buddy (в переводе с английского - приятель, дружок. - Прим. ред.). Этот сотрудник помогает своему подшефному освоиться в новой обстановке. В рамках проекта существует также "Академия наставничества", которая готовит опытных сотрудников к участию в проекте.

Мы передали свой опыт и в Институт биотехнологии "Мечников" (дочернее предприятие СПбНИИВС) в Республике Никарагуа, где он трансформировался в профориентационный проект BioNica и в настоящее время имеет огромную популярность. Проект имеет ряд отличий от того, который мы реализуем в Санкт-Петербурге, они связаны с особенностями региона. Например, вместо "Академии наставничества" в Никарагуа при проекте BioNica существует "Школа волонтеров", в которой мы готовим их для работы со школами и выстраиваем цикл вовлечения "работодатель - университет - школа". В результате получаем отложенный эффект формирования кадрового резерва с заделом минимум на 5 лет. И нам есть чем гордиться - сейчас в штате Института биотехнологии "Мечников" трудятся семь сотрудников, "выращенных" на наших профориентационных проектах. В свое время мы помогли им определиться с профессией, они имеют большой потенциал для развития.