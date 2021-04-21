В "Сириусе" стартовал финал конкурса "Учитель будущего. Студенты"

В Парке науки и искусства "Сириус" стартовал финал профессионального конкурса "Учитель будущего. Студенты" (проект президентской платформы "Россия - страна возможностей"). В нем принимают участие 152 студента из 47 регионов России. Испытания будут проходить до 23 апреля.

Как отметил заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов, "очень важно, что среди финалистов - студенты не только педагогических вузов, но и представители медицинских, технических и других специальностей, есть даже участник из Российской академии музыки им. Гнесиных". Около 30% финалистов уже работают в образовательных учреждениях.

Участников ждет комплексная оценка психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков. По результатам будет сформирован индивидуальный рейтинг каждого участника. Затем финалисты примут участие в проектном спринте "Проектирование воспитательного мероприятия" и разработают решения для региональных школ. В конце - стратегическая игра "Школа будущего".

"В основании любого достижения, прорыва и результатов ученика стоит наставник, который помог найти любимое дело и развить способности. Именно такими педагогами, уверена, станут для школьников участники конкурса "Учитель будущего. Студенты". Мы уже видим в них молодых сильных учителей-предметников, много студентов непедагогических вузов, которые способны развивать модель "Сириуса" в создаваемых по нашему примеру региональных центрах, работающих уже в 57 субъектах. С партнерами и ведущими педагогами мы формируем условия для того, чтобы все дети и учителя страны могли воспользоваться результатом этой работы", - сказала руководитель "Сириуса" Елена Шмелева.

Финалисты конкурса "Учитель будущего. Студенты" получат возможность пройти образовательные стажировки во Всероссийских детских центрах ("Артек", "Океан", "Орленок", "Смена"), а также стать кураторами в Образовательном центре "Сириус". Победителей ждет постпроектное сопровождение. По итогам финала будет сформировано сообщество из числа победителей, полуфиналистов и финалистов конкурса. Профессиональный конкурс "Учитель будущего. Студенты" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". Проект проводится при поддержке Министерства просвещения РФ. Оргкомитет возглавляет заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.