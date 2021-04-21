В Совфеде обсуждают "хождение за три моря"

В Совете Федерации РФ открылась международная онлайн-конференция "Афанасий Никитин. 550 лет великого пути России на Восток".

Она является частью международного проекта, цель которого - обсудить влияние путешествия Афанасия Никитина на формирование отношений России со странами Востока, а также значение восточного направления для развития Российского государства. Напомним, что этот русский путешественник стал одним из первых европейцев, достигших Индии (за 30 лет до португальского мореплавателя Васко да Гамы).

Как сообщает Российское историческое общество, которое стало организатором конференции, в рамках проекта будет несколько культурных мероприятий в России, Индии, Шри-Ланке, Омане, Турции, Иране, в том числе выпуск памятных марок, а также международный автопробег по маршруту Афанасия Никитина.

Среди участников онлайн-форума - парламентарии России, Индии и Шри-Ланки, министры, а также общественные деятели, в частности сын последнего махараджи Джамму и Кашмира Хари Сингха Каран Сингх.

Организаторами конференции стали Российское историческое общество, фонд "История Отечества" и Российская ассоциация международного сотрудничества.

Справка "РГ"

Афанасий Никитин в середине XV века отправился торговать в Персию, Индию и Турецкое государство. Путешествовал шесть лет. Впечатления об увиденном описал в своей знаменитой книге "Хождение за три моря", ставшей памятником древнерусской литературы.