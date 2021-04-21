В Совфеде оценили призыв Зеленского к Путину встретиться в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский не контролирует Донбасс, да и сам регион можно назвать украинским с натяжкой, поэтому призыв провести там встречу с российским лидером Владимиром Путиным не имеет смысла, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее Зеленский выступил с видеообращением, в котором предложил Путину встретиться на линии разграничения, чтобы "максимально точно увидеть и понять ситуацию". Обращаясь к западным государствам он также заявил, что гражданам его страны "нужны четкие сигналы" от Запада о готовности предоставлять Украине поддержку не просто как партнеру, "а как игроку одной команды".

"Это заявления хорошего актера, потому что смысловой нагрузки в нем нет", - заявил ТАСС Владимир Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что Зеленский не контролирует юго-восток страны, а сам Донбасс можно назвать украинским с большой натяжкой, поскольку и ЛНР, и ДНР давно заявляют, что они не приемлют нынешнюю власть на Украине.

Кроме того, с Зеленским не о чем говорить "после того, как он, по сути, развязал новые столкновения на границе". "Пусть встречается с лидерами непризнанных республик, которых признал, кстати, народ Донбасса. Пусть с ними определяет дальнейшую судьбу региона", - заявил Джабаров.

Он также предположил, что своим выступлением украинский лидер хотел "перехватить инициативу" перед посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. "Это по меньшей мере смешно. Я думаю, что это заявление, кроме самого Зеленского, никто и не заметит", - считает парламентарий.

Не стоит ожидать какой-то реакции на обращение Зеленского и на Западе, считает Джабаров. "Мне кажется, Западу он уже надоел больше пареной репы. Потому что одно нытье и просьбы о помощи, о вступлении (в НАТО - прим. "РГ"). Страна доверила руководить государством, вот и надо руководить, а не апеллировать все время к Западу и пытаться привлечь Запад к конфликту с Россией", - заключил он.