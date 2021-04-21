Суд присяжных в американском Миннеаполисе (штат Миннесота) согласился со всеми пунктами обвинения по делу экс-полицейского Дерека Шовина, признав его ответственным за смерть темнокожего Джорджа Флойда. По вердикту присяжных Шовин виновен в убийстве второй и третьей степени, а также в причинении смерти по неосторожности второй степени. Члены жюри совещались почти сутки и пришли к единому мнению не с первого раза. Приговор будет вынесен бывшему патрульному через два месяца, но по этим пунктам обвинения ему грозит до 40 лет лишения свободы.

Сам Шовин спокойно отреагировал на оглашение вердикта, которое транслировали все ведущие телеканалы. После заседания его перевели в тюрьму строгого режима Оук-Парк-Хайтс.

Главным вопросом разбирательства стала причина смерти афроамериканца - удушающий прием, который Шовин применил при задержании, или же наркотики, под воздействием которых находился Флойд. Оценивать справедливость вердикта - дело юристов. Но учитывая то, под каким огромным внешним давлением велось разбирательство по этому резонансному инциденту, буквально взорвавшему Америку в прошлом году, невольно задаешься неприятными для американской Фемиды вопросами: а мог ли вообще приговор быть другим? И не был ли суд лишь формальной церемонией, в то время как ее итог - "заклание" Шовина в угоду борцам за расовое равенство - был известен заранее?

Близкие Джорджа Флойда и их адвокат восприняли жесткий вердикт для экс-патрульного Шовина (на фото справа в костюме) как победу. Но решит ли это проблему дискриминации в США? Фото: AP

Все полтора месяца разбирательства здание суда денно и нощно пикетировали активисты движения Black Lives Matter (BLM). Подобные акции с лозунгами против расовой дискриминации и полицейского насилия проходили и в других городах. Активисты не скрывали, что если вердикт по делу Шовина покажется им слишком мягким, то они готовы утопить Америку под новой волной протестов и погромов, подобных тем, от которых Америку в прошлом году лихорадило несколько месяцев.

Власти эти намеки прекрасно понимали, а потому как Миннеаполис, так и несколько других крупных городов в последние недели напоказ ощетинились бронеавтомобилями и бойцами Национальной гвардии в полной оснастке, при оружии и спецсредствах. Здание суда в Миннеаполисе окружили бетонными лабиринтами, школьников на эти дни перевели на дистанционное обучение. Свой вклад в нагнетание обстановки внес даже президент Джозеф Байден, хотя глава государства обязан был оставаться в стороне от разбирательств Фемиды. За день до оглашения вердикта он позвонил семье Флойда, сказав, что "молится о них". Будь на месте Байдена его предшественник Дональд Трамп, его тут же бы заклеймили за давление на правосудие. Но тут мерки другие, тем более что поддавливал Байден в правильном направлении. В Белом доме прикрылись тем, что слова президента якобы не могли оказать влияние на присяжных, поскольку на тот момент они уже были изолированы от внешнего мира для принятия решения. Но защитник обвиняемого Эрик Нельсон обращал внимание судьи на то, что присяжные не были в должной мере изолированы от сообщений СМИ. Суд над Шовином был центральной темой для местной прессы, большая часть которой априори считала его виновным. Кроме того, некоторые члены конгресса США публично требовали обвинительного вердикта.

Окажись вердикт мягче, активисты BLM безусловно восприняли бы слова главы Белого дома как готовность закрыть глаза на возможные погромы в знак протеста. На это обратили внимание даже в пресс-пуле Белого дома, поинтересовавшись у президентского пресс-секретаря Джен Псаки, не усугубят ли слова Байдена возможные акции протеста. Как только обвинительный вердикт был оглашен, Байден уже прямо обозначил свою позицию, хотя суду еще только предстоит вынести окончательный приговор Шовину. Глава Белого дома и вице-президент Камала Харрис вновь позвонили близким Флойда. "Ничто не исправит это полностью, но восторжествовала хоть какая-то справедливость, - сказал Байден. - Очень важно, что виновен по всем трем пунктам".

Активисты сочли вердикт справедливым, а потому митинги в крупных городах США прошли мирно

После вердикта Америка, что называется, выдохнула. Активисты сочли его справедливым, а потому митинги в Миннеаполисе, Вашингтоне, Нью-Йорке и других крупных городах прошли мирно, без задержаний и больше напоминали праздник. После прошлогодних беспорядков обстановка в американском обществе, как модно говорить, настолько токсичная, что в поддержку Шовина открыто не осмелился выступить практически никто. Для Америки такая категоричность - большая редкость. Даже крупнейшее в США объединение сотрудников правоохранительных органов "Орден полицейского братства", как правило, стоявшее за своих, назвало вердикт справедливым. Хотя все понимают: показательные суды над полицейскими никак не решают более глубокие причины дискриминации - а это проблемы социального неравенства и бедности темнокожих, и, соответственно, более высокого уровня преступности в их среде.

Взгляд из Франции

Сотни французских полицейских провели манифестацию в самом сердце Парижа - на острове Сите перед зданием Дворца правосудия. "Никакого снисхождения к тем, кто нападет на полицейских!", "Требуем справедливости!" - написано на их плакатах. Так стражи порядка во французской столице, а также в Лилле, Монпелье, Орлеане и других городах страны отреагировали на решение апелляционного суда, который смягчил наказания по делу, что шокировало всю страну четыре с лишним года тому назад. Тогда осенью 2016-го в парижском пригороде Вири-Шатийон, где компактно проживают выходцы из стран Северной и Западной Африки, полтора десятка молодых парней в возрасте от 16 до 21 года напали на две полицейские машины. Злоумышленники, связанные с наркотрафиком, заблокировали двери автомобилей, разбили стекла и метнули внутрь бутылки с зажигательной смесью с явным намерением расправиться с патрульными, мешающими их бизнесу.

Пострадали четверо ажанов. Двое получили сильнейшие ожоги, причем одна из них - женщина-полицейский несколько недель провела в коме, чудом осталась жива, но до сих пор страдает от перенесенных травм.

Так вот если первоначально большую часть бандитов приговорили к 25 годам лишения свободы, то апелляционный суд проявил снисходительность: восьмерых подсудимых оправдали, а остальные получили урезанные сроки от 6 до 18 лет. Понятно, что такая "толерантность" возмутила служивых до глубины души, и они об этом во весь голос заявили в ходе протестных акций. Манифестанты потребовали от властей адекватного наказания для тех, кто поднимает руку на полицейских, тем более осознанно покушается на их жизнь.