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21.04.2021 10:38
Рубрика: Власть

Володин предложил бизнесу подключиться к кампании по вакцинации

Текст: Татьяна Замахина

Бизнесу необходимо сделать доступным вакцинирование для своих сотрудников. К этому призвал председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя тему пандемии коронавируса в своем Telegram-канале.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Работодателям, считает спикер, нужно занять более активную и ответственную позицию в нынешней ситуации. А именно - подключиться к кампании по вакцинации и сделать прививки доступными для своих сотрудников. "Процесс вакцинации может быть гораздо эффективнее, если бизнес примет в нем участие", - подчеркнул Володин.

Спикер напомнил, что у каждого есть выбор - делать прививку или нет. Однако, по его словам, "вакцинация сегодня - это не только вопрос своего здоровья, но и здоровья окружающих, а также экономического благополучия страны в целом".

Парламентарий также высказался на тему экономического аспекта пандемии. Он напомнил, что государство в ее пиковый период поддержало россиян и бизнес. И благодаря принятым мерам Россия прошла его с меньшими потерями, чем другие страны. Он подкрепил это сравнение цифрами. В РФ реальный ВВП за 2020 год сократился на 3%, и это, по словам Володина, в разы ниже, чем, например, в Великобритании (-9,9%) и во Франции (-8,2%).

"В Великобритании, Италии, Чехии, Ирландии, Франции повторно вводятся локдауны, причем без учета мнения общества и бизнеса, - продолжил сравнение спикер. - Растет напряжение в обществе".

Россия же, считает он, благодаря вакцине и принимаемым мерам проходит пандемию с меньшими вызовами. Однако, чтобы избежать новых волн коронавируса, все-таки нужно активнее вакцинироваться. Тогда можно будет быстрее вернуться к привычному укладу жизни и нормальной работе экономики.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума Вакцинация от коронавируса

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