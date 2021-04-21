Врач рассказал, как дата рождения влияет на появление ряда болезней

Врач и телеведущий Александр Мясников, основываясь на выводах американских исследований, рассказал, как месяц рождения может быть связан с риском развития различных заболеваний. Главный врач 71-й городской больницы Москвы уточнил, что эти данные являются просто статистическим фактом и с генетикой никак не связаны.

Сотрудники Колумбийского университета в США проанализировали данные более миллиона человека, наблюдения за состоянием здоровья которых велись на протяжении десяти лет. В результате была отмечена некоторая закономерность, связанная с развитием того или иного недуга и временем рождения, отметил доктор в эфире телеканала "Россия 1".

Так, у родившихся в январе чаще выявляли гипертонию и кардиомиопатию, в феврале - болезни дыхательной системы, в марте - аритмию, сердечную недостаточность, в апреле - стенокардию.

А вот у появившихся на свет в мае не было обнаружено склонности к каким-либо определенным недугам, но зачастую у них фиксировался низкий вес при рождении.

У рожденных в июне нашли предрасположенность к инфаркту миокарда, в июле - к гипертонии и болезням мочевыводящих путей, в августе - к астме, в сентябре - к болезням ЖКТ, в октябре - к ОРВИ, ОРЗ, ИППП, аллергиям на укусы насекомых.

У тех, кто появился на свет в ноябре, был зафиксирован минимальный риск ишемической болезни сердца и рака легких. Синяки и травмы преследуют людей, появившихся на свет в декабре, заключили исследователи.