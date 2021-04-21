В среду определились финалисты Кубка России 2020/2021. За трофей сразятся московский "Локомотив" и самарские "Крылья Советов.

В более статусном полуфинале "железнодорожники" разгромили ЦСКА - 3:0. "Локо" изначально выглядел в этой паре фаворитом. Подопечные Марко Николича выиграли все девять матчей после зимней паузы, в том числе и у армейцев в Премьер-лиге (2:0). В то время как ЦСКА с новым наставником Ивицей Оличем себя только ищет. Плюс армейцев накрыла волна травм, и они с трудом наскребли игроков на заявку.

Тем не менее уже на седьмой минуте именно ЦСКА открыл счет, но после просмотра видео рефери встречи Сергей Карасев гол Саломона Рондона отменил. А вот мяч форварда "Локо" Камано на 16-й минуте был забит по правилам. После перерыва на 53-й минуте преимущество "красно-зеленых" упрочил Федор Смолов. А уже в добавленное время изумительную по красоте комбинацию замкнул Гжегож Крыховяк.

Что касается другого полуфиналиста, волжане - главная сенсация нынешнего турнира. "Крылья", выступающие во втором по силе отечественном дивизионе, Футбольной национальной лиге, по пути в 1/2 финала выбили три клуба из элиты: волгоградский "Ротор", подмосковные "Химки" и столичное "Динамо". Грозненский "Ахмат" стал четвертым в этом списке.

В основное время матча, проходившего в Грозном, зрители забитых мячей не увидели. По регламенту, принятому перед стартом сезона, вместо дополнительного времени команды сразу перешли к серии пенальти. И там героем стал голкипер гостей Евгений Фролов, который вышел на замену специально под 11-метровые. В итоге он отразил два удара, тогда самарцы все свои четыре попытки реализовали. А пятая уже не потребовалась - 4:1 (0:0).

"Крылья" сыграют в финале второй раз в своей истории, "Локомотив" - уже в десятый. Матч пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде