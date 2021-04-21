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21.04.2021 11:20
Рубрика: Общество

За сутки в России подтвержден 8271 случай COVID-19 в 83 регионах

За последние сутки в России выявлен 8 271 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них 12,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 399 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 644 человека.
  1. Москва - 1988
  2. Санкт-Петербург - 693
  3. Московская область - 586
  4. Ростовская область - 234
  5. Нижегородская область - 192
  6. Самарская область - 189
  7. Воронежская область - 171
  8. Иркутская область - 154
  9. Саратовская область - 136
  10. Красноярский край - 118
  11. Волгоградская область - 114
  12. Челябинская область - 113
  13. Свердловская область - 110
  14. Пермский край - 103
  15. Республика Крым - 102
  16. Краснодарский край - 100
  17. Республика Башкортостан - 98
  18. Ставропольский край - 94
  19. Пензенская область - 93
  20. Ленинградская область - 88
  21. Брянская область - 83
  22. Ульяновская область - 83
  23. Ярославская область - 83
  24. Белгородская область - 83
  25. Новосибирская область - 81
  26. Алтайский край - 79
  27. Тверская область - 78
  28. Курская область - 77
  29. Республика Саха (Якутия) - 74
  30. Архангельская область - 74
  31. Астраханская область - 73
  32. Кировская область - 73
  33. Республика Карелия - 69
  34. Оренбургская область - 69
  35. Липецкая область - 68
  36. Вологодская область - 68
  37. Омская область - 68
  38. Кемеровская область - 66
  39. Владимирская область - 64
  40. Тульская область - 64
  41. Ивановская область - 61
  42. Ханты-Мансийский автономный округ - 61
  43. Калининградская область - 60
  44. Тамбовская область - 60
  45. Удмуртская Республика - 60
  46. Псковская область - 55
  47. Орловская область - 54
  48. Калужская область - 54
  49. Смоленская область - 51
  50. Тюменская область - 51
  51. Республика Коми - 50
  52. Рязанская область - 50
  53. Республика Чувашия - 48
  54. Республика Дагестан - 44
  55. Новгородская область - 38
  56. Курганская область - 38
  57. Республика Татарстан - 35
  58. Забайкальский край - 34
  59. Приморский край - 34
  60. Республика Мордовия - 33
  61. Республика Бурятия - 31
  62. Хабаровский край - 31
  63. Кабардино-Балкарская Республика - 29
  64. Томская область - 29
  65. Мурманская область - 25
  66. Севастополь - 23
  67. Республика Хакасия - 19
  68. Ямало-Ненецкий автономный округ - 17
  69. Сахалинская область - 16
  70. Республика Марий Эл - 16
  71. Республика Калмыкия - 15
  72. Республика Адыгея - 12
  73. Костромская область - 11
  74. Республика Северная Осетия-Алания - 11
  75. Амурская область - 11
  76. Карачаево-Черкесская Республика - 10
  77. Республика Ингушетия - 10
  78. Чеченская Республика - 10
  79. Камчатский край - 9
  80. Магаданская область - 4
  81. Республика Алтай - 4
  82. Республика Тыва - 3
  83. Еврейская автономная область - 1
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Алтай, Республика Тыва, Еврейская автономная область 0,02%
  • 3. Ямало-Ненецкий автономный округ 0,04%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 727 125 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9644 человека:
  • Москва - 1744
  • Санкт-Петербург - 1171
  • Московская область - 585
  • Республика Башкортостан - 231
  • Самарская область - 219
  • Воронежская область - 214
  • Нижегородская область - 210
  • Ростовская область - 201
  • Иркутская область - 194
  • Тамбовская область - 178
  • Липецкая область - 171
  • Псковская область - 149
  • Краснодарский край - 136
  • Челябинская область - 134
  • Саратовская область - 132
  • Курская область - 123
  • Республика Крым - 122
  • Свердловская область - 121
  • Кировская область - 119
  • Ульяновская область - 118
  • Архангельская область - 115
  • Белгородская область - 105
  • Волгоградская область - 104
  • Пермский край - 101
  • Красноярский край - 99
  • Омская область - 96
  • Ленинградская область - 90
  • Ярославская область - 89
  • Астраханская область - 87
  • Пензенская область - 87
  • Новгородская область - 86
  • Владимирская область - 84
  • Орловская область - 84
  • Тверская область - 84
  • Ставропольский край - 84
  • Республика Саха (Якутия) - 84
  • Брянская область - 80
  • Калужская область - 77
  • Калининградская область - 76
  • Удмуртская Республика - 74
  • Рязанская область - 73
  • Республика Карелия - 72
  • Вологодская область - 72
  • Алтайский край - 70
  • Тюменская область - 68
  • Республика Бурятия - 67
  • Ханты-Мансийский автономный округ - 63
  • Костромская область - 62
  • Оренбургская область - 61
  • Тульская область - 60
  • Приморский край - 60
  • Смоленская область - 56
  • Курганская область - 56
  • Кемеровская область - 54
  • Республика Дагестан - 51
  • Забайкальский край - 51
  • Республика Коми - 46
  • Республика Чувашия - 45
  • Хабаровский край - 45
  • Новосибирская область - 39
  • Республика Мордовия - 38
  • Кабардино-Балкарская Республика - 36
  • Мурманская область - 34
  • Республика Татарстан - 33
  • Республика Северная Осетия - Алания - 29
  • Республика Хакасия - 29
  • Ивановская область - 26
  • Томская область - 20
  • Республика Калмыкия - 19
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 19
  • Амурская область - 19
  • Сахалинская область - 16
  • Камчатский край - 15
  • Чеченская Республика - 13
  • Севастополь - 12
  • Республика Тыва - 11
  • Республика Адыгея - 10
  • Республика Алтай - 10
  • Республика Марий Эл - 9
  • Карачаево-Черкесская Республика - 6
  • Магаданская область - 6
  • Республика Ингушетия - 2
  • Еврейская автономная область - 2
  • Ненецкий автономный округ - 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 352 873.

За последние сутки подтверждено 399 смертей:
  • Москва - 58
  • Санкт-Петербург - 34
  • Ростовская область - 18
  • Московская область - 15
  • Самарская область - 15
  • Свердловская область - 14
  • Нижегородская область - 12
  • Красноярский край - 12
  • Ленинградская область - 11
  • Краснодарский край - 11
  • Тульская область - 10
  • Челябинская область - 9
  • Иркутская область - 8
  • Тверская область - 7
  • Ульяновская область - 7
  • Воронежская область - 6
  • Омская область - 6
  • Курская область - 5
  • Липецкая область - 5
  • Республика Крым - 5
  • Волгоградская область - 5
  • Ставропольский край - 5
  • Удмуртская Республика - 5
  • Республика Чувашия - 5
  • Пермский край - 5
  • Оренбургская область - 5
  • Саратовская область - 5
  • Тюменская область - 5
  • Алтайский край - 5
  • Ивановская область - 4
  • Смоленская область - 4
  • Республика Коми - 4
  • Псковская область - 4
  • Новосибирская область - 4
  • Белгородская область - 3
  • Брянская область - 3
  • Владимирская область - 3
  • Орловская область - 3
  • Рязанская область - 3
  • Республика Карелия - 3
  • Вологодская область - 3
  • Калининградская область - 3
  • Республика Башкортостан - 3
  • Республика Татарстан - 3
  • Пензенская область - 3
  • Курганская область - 3
  • Республика Бурятия - 3
  • Костромская область - 2
  • Тамбовская область - 2
  • Архангельская область - 2
  • Мурманская область - 2
  • Республика Калмыкия - 2
  • Астраханская область - 2
  • Севастополь - 2
  • Республика Дагестан - 2
  • Республика Мордовия - 2
  • Ярославская область - 1
  • Республика Адыгея - 1
  • Кабардино-Балкарская Республика - 1
  • Кировская область - 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 1
  • Республика Алтай - 1
  • Забайкальский край - 1
  • Амурская область - 1
  • Хабаровский край - 1

За весь период по России умерло 106 706 человек.

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