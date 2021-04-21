За сутки в России подтвержден 8271 случай COVID-19 в 83 регионах

За последние сутки в России выявлен 8 271 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них 12,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 399 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 644 человека.
- Москва - 1988
- Санкт-Петербург - 693
- Московская область - 586
- Ростовская область - 234
- Нижегородская область - 192
- Самарская область - 189
- Воронежская область - 171
- Иркутская область - 154
- Саратовская область - 136
- Красноярский край - 118
- Волгоградская область - 114
- Челябинская область - 113
- Свердловская область - 110
- Пермский край - 103
- Республика Крым - 102
- Краснодарский край - 100
- Республика Башкортостан - 98
- Ставропольский край - 94
- Пензенская область - 93
- Ленинградская область - 88
- Брянская область - 83
- Ульяновская область - 83
- Ярославская область - 83
- Белгородская область - 83
- Новосибирская область - 81
- Алтайский край - 79
- Тверская область - 78
- Курская область - 77
- Республика Саха (Якутия) - 74
- Архангельская область - 74
- Астраханская область - 73
- Кировская область - 73
- Республика Карелия - 69
- Оренбургская область - 69
- Липецкая область - 68
- Вологодская область - 68
- Омская область - 68
- Кемеровская область - 66
- Владимирская область - 64
- Тульская область - 64
- Ивановская область - 61
- Ханты-Мансийский автономный округ - 61
- Калининградская область - 60
- Тамбовская область - 60
- Удмуртская Республика - 60
- Псковская область - 55
- Орловская область - 54
- Калужская область - 54
- Смоленская область - 51
- Тюменская область - 51
- Республика Коми - 50
- Рязанская область - 50
- Республика Чувашия - 48
- Республика Дагестан - 44
- Новгородская область - 38
- Курганская область - 38
- Республика Татарстан - 35
- Забайкальский край - 34
- Приморский край - 34
- Республика Мордовия - 33
- Республика Бурятия - 31
- Хабаровский край - 31
- Кабардино-Балкарская Республика - 29
- Томская область - 29
- Мурманская область - 25
- Севастополь - 23
- Республика Хакасия - 19
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 17
- Сахалинская область - 16
- Республика Марий Эл - 16
- Республика Калмыкия - 15
- Республика Адыгея - 12
- Костромская область - 11
- Республика Северная Осетия-Алания - 11
- Амурская область - 11
- Карачаево-Черкесская Республика - 10
- Республика Ингушетия - 10
- Чеченская Республика - 10
- Камчатский край - 9
- Магаданская область - 4
- Республика Алтай - 4
- Республика Тыва - 3
- Еврейская автономная область - 1
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Алтай, Республика Тыва, Еврейская автономная область 0,02%
- 3. Ямало-Ненецкий автономный округ 0,04%
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 727 125 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9644 человека:
- Москва - 1744
- Санкт-Петербург - 1171
- Московская область - 585
- Республика Башкортостан - 231
- Самарская область - 219
- Воронежская область - 214
- Нижегородская область - 210
- Ростовская область - 201
- Иркутская область - 194
- Тамбовская область - 178
- Липецкая область - 171
- Псковская область - 149
- Краснодарский край - 136
- Челябинская область - 134
- Саратовская область - 132
- Курская область - 123
- Республика Крым - 122
- Свердловская область - 121
- Кировская область - 119
- Ульяновская область - 118
- Архангельская область - 115
- Белгородская область - 105
- Волгоградская область - 104
- Пермский край - 101
- Красноярский край - 99
- Омская область - 96
- Ленинградская область - 90
- Ярославская область - 89
- Астраханская область - 87
- Пензенская область - 87
- Новгородская область - 86
- Владимирская область - 84
- Орловская область - 84
- Тверская область - 84
- Ставропольский край - 84
- Республика Саха (Якутия) - 84
- Брянская область - 80
- Калужская область - 77
- Калининградская область - 76
- Удмуртская Республика - 74
- Рязанская область - 73
- Республика Карелия - 72
- Вологодская область - 72
- Алтайский край - 70
- Тюменская область - 68
- Республика Бурятия - 67
- Ханты-Мансийский автономный округ - 63
- Костромская область - 62
- Оренбургская область - 61
- Тульская область - 60
- Приморский край - 60
- Смоленская область - 56
- Курганская область - 56
- Кемеровская область - 54
- Республика Дагестан - 51
- Забайкальский край - 51
- Республика Коми - 46
- Республика Чувашия - 45
- Хабаровский край - 45
- Новосибирская область - 39
- Республика Мордовия - 38
- Кабардино-Балкарская Республика - 36
- Мурманская область - 34
- Республика Татарстан - 33
- Республика Северная Осетия - Алания - 29
- Республика Хакасия - 29
- Ивановская область - 26
- Томская область - 20
- Республика Калмыкия - 19
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 19
- Амурская область - 19
- Сахалинская область - 16
- Камчатский край - 15
- Чеченская Республика - 13
- Севастополь - 12
- Республика Тыва - 11
- Республика Адыгея - 10
- Республика Алтай - 10
- Республика Марий Эл - 9
- Карачаево-Черкесская Республика - 6
- Магаданская область - 6
- Республика Ингушетия - 2
- Еврейская автономная область - 2
- Ненецкий автономный округ - 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 352 873.
За последние сутки подтверждено 399 смертей:
- Москва - 58
- Санкт-Петербург - 34
- Ростовская область - 18
- Московская область - 15
- Самарская область - 15
- Свердловская область - 14
- Нижегородская область - 12
- Красноярский край - 12
- Ленинградская область - 11
- Краснодарский край - 11
- Тульская область - 10
- Челябинская область - 9
- Иркутская область - 8
- Тверская область - 7
- Ульяновская область - 7
- Воронежская область - 6
- Омская область - 6
- Курская область - 5
- Липецкая область - 5
- Республика Крым - 5
- Волгоградская область - 5
- Ставропольский край - 5
- Удмуртская Республика - 5
- Республика Чувашия - 5
- Пермский край - 5
- Оренбургская область - 5
- Саратовская область - 5
- Тюменская область - 5
- Алтайский край - 5
- Ивановская область - 4
- Смоленская область - 4
- Республика Коми - 4
- Псковская область - 4
- Новосибирская область - 4
- Белгородская область - 3
- Брянская область - 3
- Владимирская область - 3
- Орловская область - 3
- Рязанская область - 3
- Республика Карелия - 3
- Вологодская область - 3
- Калининградская область - 3
- Республика Башкортостан - 3
- Республика Татарстан - 3
- Пензенская область - 3
- Курганская область - 3
- Республика Бурятия - 3
- Костромская область - 2
- Тамбовская область - 2
- Архангельская область - 2
- Мурманская область - 2
- Республика Калмыкия - 2
- Астраханская область - 2
- Севастополь - 2
- Республика Дагестан - 2
- Республика Мордовия - 2
- Ярославская область - 1
- Республика Адыгея - 1
- Кабардино-Балкарская Республика - 1
- Кировская область - 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 1
- Республика Алтай - 1
- Забайкальский край - 1
- Амурская область - 1
- Хабаровский край - 1
За весь период по России умерло 106 706 человек.