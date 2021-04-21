За сутки в России подтвержден 8271 случай COVID-19 в 83 регионах

За последние сутки в России выявлен 8 271 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них 12,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 399 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 644 человека.

Москва - 1988 Санкт-Петербург - 693 Московская область - 586 Ростовская область - 234 Нижегородская область - 192 Самарская область - 189 Воронежская область - 171 Иркутская область - 154 Саратовская область - 136 Красноярский край - 118 Волгоградская область - 114 Челябинская область - 113 Свердловская область - 110 Пермский край - 103 Республика Крым - 102 Краснодарский край - 100 Республика Башкортостан - 98 Ставропольский край - 94 Пензенская область - 93 Ленинградская область - 88 Брянская область - 83 Ульяновская область - 83 Ярославская область - 83 Белгородская область - 83 Новосибирская область - 81 Алтайский край - 79 Тверская область - 78 Курская область - 77 Республика Саха (Якутия) - 74 Архангельская область - 74 Астраханская область - 73 Кировская область - 73 Республика Карелия - 69 Оренбургская область - 69 Липецкая область - 68 Вологодская область - 68 Омская область - 68 Кемеровская область - 66 Владимирская область - 64 Тульская область - 64 Ивановская область - 61 Ханты-Мансийский автономный округ - 61 Калининградская область - 60 Тамбовская область - 60 Удмуртская Республика - 60 Псковская область - 55 Орловская область - 54 Калужская область - 54 Смоленская область - 51 Тюменская область - 51 Республика Коми - 50 Рязанская область - 50 Республика Чувашия - 48 Республика Дагестан - 44 Новгородская область - 38 Курганская область - 38 Республика Татарстан - 35 Забайкальский край - 34 Приморский край - 34 Республика Мордовия - 33 Республика Бурятия - 31 Хабаровский край - 31 Кабардино-Балкарская Республика - 29 Томская область - 29 Мурманская область - 25 Севастополь - 23 Республика Хакасия - 19 Ямало-Ненецкий автономный округ - 17 Сахалинская область - 16 Республика Марий Эл - 16 Республика Калмыкия - 15 Республика Адыгея - 12 Костромская область - 11 Республика Северная Осетия-Алания - 11 Амурская область - 11 Карачаево-Черкесская Республика - 10 Республика Ингушетия - 10 Чеченская Республика - 10 Камчатский край - 9 Магаданская область - 4 Республика Алтай - 4 Республика Тыва - 3 Еврейская автономная область - 1 Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Алтай, Республика Тыва, Еврейская автономная область 0,02%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ 0,04% В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 727 125 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9644 человека: Москва - 1744

Санкт-Петербург - 1171

Московская область - 585

Республика Башкортостан - 231

Самарская область - 219

Воронежская область - 214

Нижегородская область - 210

Ростовская область - 201

Иркутская область - 194

Тамбовская область - 178

Липецкая область - 171

Псковская область - 149

Краснодарский край - 136

Челябинская область - 134

Саратовская область - 132

Курская область - 123

Республика Крым - 122

Свердловская область - 121

Кировская область - 119

Ульяновская область - 118

Архангельская область - 115

Белгородская область - 105

Волгоградская область - 104

Пермский край - 101

Красноярский край - 99

Омская область - 96

Ленинградская область - 90

Ярославская область - 89

Астраханская область - 87

Пензенская область - 87

Новгородская область - 86

Владимирская область - 84

Орловская область - 84

Тверская область - 84

Ставропольский край - 84

Республика Саха (Якутия) - 84

Брянская область - 80

Калужская область - 77

Калининградская область - 76

Удмуртская Республика - 74

Рязанская область - 73

Республика Карелия - 72

Вологодская область - 72

Алтайский край - 70

Тюменская область - 68

Республика Бурятия - 67

Ханты-Мансийский автономный округ - 63

Костромская область - 62

Оренбургская область - 61

Тульская область - 60

Приморский край - 60

Смоленская область - 56

Курганская область - 56

Кемеровская область - 54

Республика Дагестан - 51

Забайкальский край - 51

Республика Коми - 46

Республика Чувашия - 45

Хабаровский край - 45

Новосибирская область - 39

Республика Мордовия - 38

Кабардино-Балкарская Республика - 36

Мурманская область - 34

Республика Татарстан - 33

Республика Северная Осетия - Алания - 29

Республика Хакасия - 29

Ивановская область - 26

Томская область - 20

Республика Калмыкия - 19

Ямало-Ненецкий автономный округ - 19

Амурская область - 19

Сахалинская область - 16

Камчатский край - 15

Чеченская Республика - 13

Севастополь - 12

Республика Тыва - 11

Республика Адыгея - 10

Республика Алтай - 10

Республика Марий Эл - 9

Карачаево-Черкесская Республика - 6

Магаданская область - 6

Республика Ингушетия - 2

Еврейская автономная область - 2

Ненецкий автономный округ - 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 352 873. За последние сутки подтверждено 399 смертей: Москва - 58

Санкт-Петербург - 34

Ростовская область - 18

Московская область - 15

Самарская область - 15

Свердловская область - 14

Нижегородская область - 12

Красноярский край - 12

Ленинградская область - 11

Краснодарский край - 11

Тульская область - 10

Челябинская область - 9

Иркутская область - 8

Тверская область - 7

Ульяновская область - 7

Воронежская область - 6

Омская область - 6

Курская область - 5

Липецкая область - 5

Республика Крым - 5

Волгоградская область - 5

Ставропольский край - 5

Удмуртская Республика - 5

Республика Чувашия - 5

Пермский край - 5

Оренбургская область - 5

Саратовская область - 5

Тюменская область - 5

Алтайский край - 5

Ивановская область - 4

Смоленская область - 4

Республика Коми - 4

Псковская область - 4

Новосибирская область - 4

Белгородская область - 3

Брянская область - 3

Владимирская область - 3

Орловская область - 3

Рязанская область - 3

Республика Карелия - 3

Вологодская область - 3

Калининградская область - 3

Республика Башкортостан - 3

Республика Татарстан - 3

Пензенская область - 3

Курганская область - 3

Республика Бурятия - 3

Костромская область - 2

Тамбовская область - 2

Архангельская область - 2

Мурманская область - 2

Республика Калмыкия - 2

Астраханская область - 2

Севастополь - 2

Республика Дагестан - 2

Республика Мордовия - 2

Ярославская область - 1

Республика Адыгея - 1

Кабардино-Балкарская Республика - 1

Кировская область - 1

Ямало-Ненецкий автономный округ - 1

Республика Алтай - 1

Забайкальский край - 1

Амурская область - 1

Хабаровский край - 1 За весь период по России умерло 106 706 человек.