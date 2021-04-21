Задержан бандит, напавший в лифте на 13-летнюю девочку с ножом

Задержали бандита, напавшего в лифте на 13-летнюю девочку с ножом. Нападение произошло в подмосковном Щелково.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что 19-летний неоднократно судимый житель Балашихи зашел вместе с 13-летней девочкой в лифт многоквартирного дома, и, угрожая ей ножом, потребовал отдать сотовый телефон и назвать от него пароль. Девочка выполнила требования, после чего негодяй скрылся.

Участковые уполномоченные полиции МУ МВД России "Щелковское" вычислили преступника по записям камер видеонаблюдения. Его задержали спустя два часа.

При нем нашли отобранный у ребенка смартфон и нож. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой".

Задержанный взят под стражу.