Задержанным за подготовку переворота в Беларуси предъявили обвинения

Четырем задержанным за подготовку госпереворота в Беларуси следствие предъявило обвинения, заявил начальник отдела следственного управления Комитета госбезопасности Константин Бычек.

"Четырем задержанным лицам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса - заговор с целью захваты власти неконституционным путем, - передает ТАСС слова представителя КГБ республики. - Все они дают признательные показания и сотрудничают со следствием".

Отмечается, что один из задержанных признал вину в полном объеме и активно дает показания.

По словам Бычека, деятельность задержанных "выходила за рамки простого обсуждения этих вопросов в закрытых видеоконференциях, чатах" и ответственность за их противоправные действия лежит на спецслужбах США.