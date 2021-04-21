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Рубрика: Власть

Захарова: РФ более не считает нужным комментировать претензии США по ДОН

Текст: Диана Ковалева

Россия более не считает нужным комментировать претензии США по Договору по открытому небу (ДОН), так как Вашингтон из него вышел. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала опубликованный 15 апреля доклад Госдепартамента "О соблюдении и выполнении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения".

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"Отмечаем шаблонные обвинения в адрес России в "нарушении" Договора по открытому небу, которые, как теперь видно, предназначены исключительно для прикрытия своих деструктивных действий в отношении Договора​​​. На все претензии мы давали исчерпывающие ответы, комментировать их, когда США вышли из ДОН, считаем излишним", - говорится в комментарии Захаровой.

Напомним, что 15 января МИД РФ объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН, так как после выхода США из договора "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников", достигнутый при его заключении. Однако запущенные процедуры не означают начало выхода из соглашения, начало будет положено тогда, когда Москва передаст соответствующие уведомления депозитариям - Венгрии и Канаде. Как сообщали РИА Новости, 6 апреля замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что у США и их союзников остается чуть более полутора месяцев для того, чтобы определиться со своей позицией касаемо судьбы ДОН.

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