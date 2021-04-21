Захарова: Вашингтон замалчивает планы по развертыванию ядерных вооружений

"Замалчиваются тектонические сдвиги в области евробезопасности, вызванные приближением военно-стратегической инфраструктуры НАТО к российским рубежам, а также собственные планы США по развертыванию новых ядерных вооружений", - говорится в тексте официального комментария Захаровой.
Дипломат также отметила, что в докладе госдепа серьезный анализ ситуации в сфере нестратегического ядерного оружия (НСЯО) в очередной раз заменяется попытками обвинить Россию в невыполнении обязательств по сокращению НСЯО.
"И это в то время, когда действия США и их союзников по отработке навыков применения развернутого в Европе американского НСЯО в рамках т.н. "совместных ядерных миссий" НАТО впрямую противоречат юридически обязывающим требованиям… Договора о нераспространении ядерного оружия", - заключила Захарова.