Захарова: Вашингтон замалчивает планы по развертыванию ядерных вооружений

США намеренно замалчивают свои планы по развертыванию новых ядерных вооружений. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала доклад госдепа США "О соблюдении и выполнении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения".

"Замалчиваются тектонические сдвиги в области евробезопасности, вызванные приближением военно-стратегической инфраструктуры НАТО к российским рубежам, а также собственные планы США по развертыванию новых ядерных вооружений", - говорится в тексте официального комментария Захаровой.

Дипломат также отметила, что в докладе госдепа серьезный анализ ситуации в сфере нестратегического ядерного оружия (НСЯО) в очередной раз заменяется попытками обвинить Россию в невыполнении обязательств по сокращению НСЯО.

"И это в то время, когда действия США и их союзников по отработке навыков применения развернутого в Европе американского НСЯО в рамках т.н. "совместных ядерных миссий" НАТО впрямую противоречат юридически обязывающим требованиям… Договора о нераспространении ядерного оружия", - заключила Захарова.