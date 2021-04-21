Зеленский подписал закон о призыве резервистов без мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет в течение суток призывать на службу в армии резервистов без объявления мобилизации в "особый период". Об этом сообщили в президентском офисе.

Согласно документу, на Украине появляется новый вид службы - в "особый период", когда призываться будут граждане, заключившие контракты о прохождении службы в военном резерве.

Решение о начале такого призыва принимает верховный главнокомандующий ВС по представлению главнокомандующего. Также он решает, какие категории резервистов необходимо призывать, какие будут у этого призыва задачи, объемы, сроки и порядок проведения.

Кроме того, подписанный закон реформирует систему военного учета и деятельность местных органов военного управления, а также вводит уголовную ответственность за уклонение от призыва в период воинского учета или учебных сборов.