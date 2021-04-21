Женская сборная России под руководством Серджо Бузато начала подготовку к Олимпиаде-2021 в японском Токио.

Большая часть игроков уже находится на сборе в Подмосковье, а общий список кандидатов выглядит так: связующие - Е. Лазарева ("Динамо", Краснодар), Матвеева ("Заречье-Одинцово"), Романова ("Динамо" М), Старцева ("Динамо-Ак Барс", Казань); диагональные - Н. Гончарова ("Динамо" М), Горбунова ("Липецк"), К. Смирнова ("Уралочка"); блокирующие - Бровкина ("Енисей", Красноярск), Е. Ефимова, Фетисова (обе - "Динамо" М), Королева ("Динамо-Ак Барс"), Котова ("Уралочка"), Малыгина ("Тулица"); доигровщики - Воронкова ("Локомотив", Калининградская обл.), Кошелева ("Галатасарай", Турция), А. Лазарева ("Алтос", Ю. Корея), Парубец ("Уралочка"), Пипунырова ("Динамо" К), Сазонова ("Липец"), Федоровцева ("Динамо-Ак Барс"), либеро - Т. Зайцева ("Динамо" Кр), Пилипенко ("Уралочка"), Подкопаева ("Динамо-Ак Барс").