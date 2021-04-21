Знаменитая российская рок-опера возвращается на белорусскую сцену

Уникальные диапазоны, обновленная хореография, три состава артистов: на сцену Белорусского государственного музыкального театра возвращается любимая публикой рок-опера Алексея Рыбникова "Юнона" и "Авось".

История графа Резанова и прелестной Кончиты - одна из самых популярных на музыкальной сцене. "Юнона" и "Авось" шла в Беларуси почти 15 лет и сейчас наконец-то снова в театральной афише. Премьерные показы рок-оперы, над возобновлением которой, вникая в каждую мелочь, трудился режиссер-постановщик Михаил Ковальчик, пройдут 23 и 24 апреля.

- Три месяца мы работали над постановкой, отсылали Алексею Рыбникову записи, - рассказал худрук музыкального театра Адам Мурзич. - Не могу сказать, что версия новая, потому что в неприкосновенности остались и гениальная музыка, и стихи Андрея Вознесенского.

У нас сохранились прежние костюмы в хорошем состоянии, однако декорации совершенно другие, плюс мы в корне поменяли хореографию, которая раньше была несколько статичной. Постановкой танцев занимались балетмейстеры Юлия и Николай Михайловы, которые буквально вдохнули новую жизнь в произведение. Будет очень красивый, очень мощный спектакль.

Серьезно обновился состав артистов: в музыкальный театр пришли молодые кадры, которые сейчас с энтузиазмом пробуют себя в жанре рок-оперы. Вместе с молодежью на сцену выйдут и ветераны прежнего состава: Ольга Железкая в роли Кончиты, Денис Немцов - Федерико, а вот графов Резановых целых трое - Сергей Сутько и заслуженные артисты Беларуси Антон Заянчковский и Виктор Циркунович. Роль Божией Матери исполняют артистки Леся Лют и Наталья Дементьева - обладательницы уникальных голосовых данных. Эта партия требует от вокалисток, без преувеличений, творческого подвига.

- Божия Матерь - это не столько действующее лицо, сколько голос, и первые арии идут в записи, - поясняет Наталья Дементьева. - Самая низкая нота в арии Богоматери - ми малой октавы, самая высокая - ми-бемоль третьей октавы. Три октавы не всегда возможно озвучить голосом, не каждый день - это физически крайне сложно, нужно быть очень здоровым человеком. Вживую я пою только последнее "Аллилуйя" и на сцене появляюсь в конце спектакля как некая идеализированная фигура. Я пришла в театр в 2002 году, и как раз на постановку этого спектакля. Попросилась в хор, который поет на протяжении всего действа. Когда слышала арию Богоматери и понимала тесситуру этого звучания, у меня был один вопрос: "Неужели это можно спеть?" Оказалось, все-таки возможно. Тогда, в свои 20 лет, я бы не спела, а сейчас эту партию могу озвучить, и для меня это что-то космическое.

В музыкальный театр пришли молодые кадры, которые сейчас с энтузиазмом пробуют себя в жанре рок-оперы. Фото: Александр Горбаш

Не скрывает радости и дирижер-постановщик Марина Третьякова, к слову, единственная в Беларуси женщина - дирижер симфонического оркестра:

- Когда я узнала, что ведутся переговоры о возобновлении "Юноны и Авось", готова была всех обнимать и целовать! Это очень глубокий спектакль. Да, он идет всего час и двадцать минут, но эти час двадцать - на разрыв аорты.