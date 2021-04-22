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Рубрика: Экономика

13 российских предпринимателей впервые вошли в список Forbes

Текст: Василий Кошкин
Денис Свердлов. Фото: Александр Уткин/РИА Новости Денис Свердлов. Фото: Александр Уткин/РИА Новости
Денис Свердлов. Фото: Александр Уткин/РИА Новости

Список богатейших россиян по версии журнала Forbes пополнили 13 российских предпринимателей. Совокупное состояние новичков рейтинга составляет 29,6 миллиарда долларов.

Фото: iStock
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Самым богатым предпринимателем, впервые попавшим в рейтинг, стал экс-директор Yota Денис Свердлов, которому принадлежат 76% акций компании по производству электромобилей Arrival. Его состояние журнал оценил в 10,6 миллиарда долларов (17 строчка общего рейтинга богатейших россиян).

Кроме того, в рейтинг впервые вошли совладельцы компании Fix Price, которая недавно провела IPO, Сергей Ломакин и Артем Хачатрян. Состояние каждого оценено в 3,4 миллиарда долларов, они занимают 48 и 49 позицию рейтинга.

Остальные новички рейтинга расположились ниже 150 места в списке. Все они работают в секторе новых технологий, ритейле и финансах.

Экономика Бизнес Крупные компании Рейтинги Forbes

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