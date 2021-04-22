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Рубрика: Спорт

Американский боец АСА раскритиковал Байдена

Текст: Максим Домчев

Американский боец Absolute Championship Akhmat Тони Джонсон подверг критике президента США Джо Байдена и признался в любви к русским. Обладатель чемпионского пояса АСА продолжает выступать в промоушне, несмотря на введенные властями США санкции в отношении Фонда имени Ахмата Кадырова, созданного по инициативе Рамзана Кадырова, а также связанных с ним компаний и спортивных клубов.

Фото: AP Photo/Gregory Payan
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Америнец заявил, что ему грустно, что Байден является президентом его страны. "Честно говоря, мне грустно, что этот парень - наш президент. То, что он говорит - просто смешно. Что касается моего мнения, то Соединенные Штаты не оплачивают мои счета, не им указывать мне, что делать", - заявил он "Газете.ru".

Джонсон добавил, что с любовью относится к русским. "Я дерусь здесь уже долгое время и не испытываю к вам ничего, кроме глубокого уважения. И я чувствую уважение с вашей стороны, мне это очень приятно", - сказал он.

Американец добавил, что Байден неправ в своих высказываниях, направленных против России.

23 апреля Джонсон в Минске будет защищать свой титул чемпиона АСА в поединке против украинца Дмитрия Побережца.

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