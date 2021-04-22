Аналитики назвали самые обсуждаемые товары в сети

Новости

Начато устройство земляного полотна на Дальнем Западном обходе Краснодара 08:19
Греф высказался о третьей волне коронавируса в России 07:59
WSJ: Байден намерен признать геноцид армян в Османской империи 07:56
Кардиолог объяснил, опасно ли для сердца спать на левом боку 07:52
Названы лучшие для командировок города России 07:45
Минтруд изучит вопрос продления майских праздников 07:44
В Хабаровском крае появится филиал "Союзмультфильма" 07:42
СК: В Забайкалье главврач больницы оплачивал счета ЖКХ за счет бюджета 07:36
В Австралии продано кольцо с самым крупным в стране бриллиантом 07:11
У берегов Китая пять человек пропали без вести при столкновении двух судов 06:55
Эквадор вернет режим ЧС и комендантский час из-за COVID-19 06:46
Малайзия и Сингапур помогут Индонезии искать пропавшую подводную лодку 06:35
Ученые доказали опасность некоторых моделей питания 06:34
Пушков ответил на заявление Псаки о "толстокожести" США 06:19
В Биробиджане на один день сменился мэр 06:03
В Индии из-за утечки кислорода скончались 22 пациента с COVID-19 05:40
CNN: Администрация тюрьмы в США опасается за безопасность Шовина 05:38
Диетолог рассказала о ловушках обезжиренных продуктов 05:33
В Боливии обнаружен британский штамм коронавируса 05:09
Байден: За 100 дней в США сделано 200 миллионов прививок от COVID-19 04:50
На космодроме Восточный началась транспортировка ракеты с 36 спутниками 04:33
Глава города в Забайкалье попал под следствие 04:33
Пушков предупредил Чехию о негативных последствиях ультиматума 04:25
Корабли ТОФ провели артиллерийские стрельбы в Японском море 04:22
В 2020 году в России изъято 33 тонны несоответствующего требованиям алкоголя 03:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как начать пользоваться заброшенным дачным участком
Как начать пользоваться заброшенным дачным участком
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
22.04.2021 07:00
Рубрика: Экономика

Аналитики назвали самые обсуждаемые товары в сети

Текст: Иван Черноусов
Специалисты проанализировали, как количество комментариев влияет на скорость продажи товаров. Оказалось, что количество комментариев прямо пропорционально скорости закрытия сделки.
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

В топ-5 самых обсуждаемых категорий объявлений вошли: "хобби и развлечения", "спорт и отдых", "компьютерная техника", "телефоны и планшеты", "ТВ, аудио и видео". Объявления в этих категориях набирают в среднем от 26 комментариев под одним постом. Это на 33% больше, чем в других категориях, сообщает пресс-служба сервиса "объявления ВКонтакте"

Фото: iStock
Мировое потребление вина упало до минимума с 2002 года

Наибольшее количество комментариев в категории "хобби и развлечения" собирают посты с предметами коллекционирования (55%), книгами и журналами (15%). Около 10% комментариев в этом разделе приходится на посты про игровые приставки и игры для них. Высокая активность под постами с объявлениями помогает продавцам быстрее закрыть сделку - товары из категории хобби и развлечения с 26 комментариями и больше в среднем продаются за 6 дней, что в 2,2 раза быстрее, чем товары без комментариев в этой же категории.

Товары для спорта и отдыха также являются одной из самых обсуждаемых категорий, где посты набирают в среднем от 26 комментариев под объявлением. Пользователи соцсетей чаще всего обсуждают вещи для туризма и отдыха на природе, товары для охоты и рыбалки (по 20%), а также товары для зимних видов спорта (18%).

Люди активно пишут комментарии к постам с объявлениями о продаже компьютерной техники, телефонов и планшетов. Интересно, что посты о продаже компьютеров комментируют в 2 раза чаще, чем посты о продаже ноутбуков. Компьютеры и ноутбуки, которые набирают много комментариев, продаются в соцсети в среднем за 5 дней, а вот телефоны и планшеты быстрее - всего за 3 дня.

Замыкает топ самых комментируемых товаров в социальной сети категория ТВ, аудио и видео. Лидером в этой категории стали объявления о продаже телевизоров - их обсуждают больше всего.

Экономика Товары и цены

Главное сегодня

Выплаты детям и борьба с COVID-19. Главные тезисы Послания президента
МИД РФ прокомментировал ультиматум Чехии по возвращению дипломатов
Пушков ответил на заявление Псаки о "толстокожести" США
В Минобороны сообщили о проведении межвидовых учений в Крыму
Экс-премьер Японии: Россия присоединила Крым на правовых основаниях
Эксперт оценил последствия санкций для экономики России
В Роструде напомнили, как россияне будут отдыхать на майские праздники