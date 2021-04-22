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Рубрика: Экономика

Аналитики рассчитали индекс майского шашлыка на любой вкус и кошелек

Текст: Татьяна Ткачёва
К майским праздникам эксперты рассчитали российский "индекс шашлыка". В исследование вошли как премиальный вариант - барбекю из лосося, так и бюджетный - шашлык из курицы, а также спасение для экономных лентяев - колбаски на гриле.
Фото: Томас Тхайцук/РИА Новости Фото: Томас Тхайцук/РИА Новости
Фото: Томас Тхайцук/РИА Новости

Во сколько россиянам обойдется пикник на природе весной 2021 года, выяснили аналитики доставочного сервиса "СберМаркет". Они просчитали средние расходы на шашлык и сопутствующие товары - от овощей до шампуров и угля.

Фото: pexels.com
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В выборку попало мясо кусочками разных видов, дорада и стейки из лосося, колбаски для гриля, кетчуп и майонез, маринад, овощи, лимоны к рыбе, безалкогольные напитки, оборудование для пикника и одноразовая посуда. Средние цены взяты из внутренних данных сервиса, который работает с крупными ретейлерами в более 120 городах России.

Индекс составлен в расчете на компанию из пяти-шести человек, поэтому мясо и овощи "покупали" килограммами, воду и соки - литрами. Предполагалось приготовить по 300-500 граммов шашлыка на человека и большую овощную нарезку, купить несколько упаковок сока или газировки и пятилитровую бутыль воды.

Самый дорогой пикник получится с гриль-лососем (восемь тысяч рублей на компанию). Самый дешевый - с колбасками на гриле (около пяти тысяч). К слову, сами по себе колбаски не такая уж и бюджетная еда - 250 рублей за упаковку, 500 - за килограмм. Килограмм куриного филе кусочками стоит в крупных сетях 335 рублей, шашлычный набор из свинины - 545. Но сырого мяса нужно купить больше по массе, тем более съедят его на пикнике тоже больше, учитывая меньшую, чем у колбасок, калорийность. В результате шашлык получится дороже: из курицы - 1,3 тысячи на компанию, из свинины - почти 2,2 тысячи. Еще затратнее жарить говядину и телятину.

Фото: iStock
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Один из самых популярных видов рыбы для приготовления на огне - дорада. В 2021 году полкило стоит в среднем 604 рубля. Такой же по массе кусок лосося обходится в 839 рублей. Итого: только на рыбу для барбекю компании нужно выделить три-четыре тысячи.

Прибавим расходы на огурцы, помидоры, сладкий перец и репчатый лук, базовые соусы и специи (1640 рублей), а также оборудование, расходники и посуду. Если купить сразу все - сборный мангал, решетку для гриля и шампуры, одноразовую посуду и салфетки, уголь, спички и жидкость для розжига - то потребуется около 2,2 тысячи рублей.

Самые популярные виды шашлыков - из свинины и говядины - вместе с сопутствующими продуктами обойдутся этой весной в 6-6,5 тысячи рублей.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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