Арбитр Кукуян будет работать на матче "Спартак" - ЦСКА

Арбитром центрального футбольного матча 27-го тура РПЛ между "Спартаком" и ЦСКА назначен Павел Кукуян. На VAR будет работать Сергей Карасев.

РФС назвал арбитров на матчи 27-го тура РПЛ. В центральном поединке 25 апреля "Спартак" принимает ЦСКА. Эту встречу обслужит бригада во главе с Павлом Кукуяном. Ему будут помогать Дмитрий Мосякин и Валентин Мурашов, резервный арбитр - Владимир Москалев. На VAR доверено работать лучшему арбитру страны Сергею Карасеву, его ассистентом будет Игорь Демешко.

В нынешнем сезоне Кукуян работал на 15-ти матчах чемпионата России. В них он показал 73 желтые карточки и четыре раза удалял игроков. 8 раз этот арбитр наказывал команды назначением 11-метровых ударов.

На остальные встречи тура назначены: "Урал" - "Ахмат": Иван Сиденков; "Зенит" - "Ротор": Виталий Мешков; "Динамо" - "Химки": Евгений Кукуляк; "Тамбов" - "Локомотив": Павел Шадыханов; "Уфа" - "Сочи": Игорь Панин; "Ростов" - "Арсенал": Владислав Безбородов; "Рубин" - "Краснодар": Василий Казарцев.