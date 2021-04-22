Байден за 100 дней привил от коронавируса 200 миллионов человек

Демократ Джо Байден, вступивший в должность президента США в январе этого года, заявил, что за сто дней привил от коронавируса SARS-CoV-2 двести миллионов человек.

Политик напомнил, что его целью было вакцинировать в два раза меньше людей за тот же срок. "Некоторые эксперты говорят, что наши быстрые темпы вакцинации уже спасли десятки тысяч американцев. Но нам предстоит еще долгий путь", - подчеркнул глава государства.

Напомним, сейчас защитить себя от COVID-19 могут все граждане США старше 16 лет. Отмечается, что уже 80 процентов американцев старше 65 лет получили хотя бы одну дозу вакцины. В стране стали реже умирать пожилые. Причем, зафиксировано резкое снижение смертности, пишет ТАСС со ссылкой на статистику от Байдена.