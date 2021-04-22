Байден заявил о готовности отдать часть вакцин от COVID-19 другим странам

Американские власти рассматривают возможность передачи другим странам неиспользованных доз вакцины от коронавируса. С таким заявлением в среду выступил президент США Джо Байден, говоря об оказании помощи зарубежью.

По его словам, США находятся в процессе и "уже немного занимались этим". Сейчас изучается вопрос, что делать с теми дозами, которые не были использованы для вакцинации американских граждан. "Но мы должны убедиться, что вакцина безопасна, прежде чем отправлять ее", - цитирует ТАСС Байдена.

Американский лидер выразил надежду, что США смогут быть полезными другим странам мира и, в первую очередь, государствам Центральной Америки. Байден напомнил также, что ранее данная тема обсуждалась с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. При этом отмечается, что США сейчас не располагают запасами препаратов для вакцинации от COVID-19 в таком объеме, чтобы приступить к их передаче другим государствам. Ожидается, что такая возможность появится позже.