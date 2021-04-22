Более 70% россиянок отложили визит к гинекологу из-за COVID-19

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты ежегодного исследования "Индекс женского здоровья "Гедеон Рихтер", которое является частью социального проекта "Неделя женского здоровья".

Социологи изучали, насколько повлиял COVID-19 на плановые визиты к гинекологу, стали ли женщины серьезнее относиться к репродуктивному здоровью на фоне пандемии и влияет ли материальное положение на заботу о здоровье.

Одна из важнейших тем последнего времени, по мнению руководителя отдела по взаимодействию с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилла Родина, - это культура поведения людей в части заботы о собственном здоровье, и "залог успеха лежит в сфере профилактики до того, когда вам уже выписали первую таблетку".

По словам Родина, все шесть лет, которые проводится исследование, ученые фиксируют печальный результат: фактически половина россиянок не соблюдает регламента посещения специалиста раз в год. "Ковид ситуацию не улучшил. Слава Богу, он ее не ухудшил радикально", - сообщил он на пресс-конференции в РИА Новости.

Социологи опросили 800 женщин репродуктивного возраста от 18 до 45 лет. Был проведен и онлайн-опрос 100 врачей.

Несмотря на то, что 92 процентов гинекологов считают, что проходить осмотр необходимо не реже 1 раза в год, только 78 процентов врачей и 63 процентов пациенток это делают. А из-за вспышки коронавируса в течение последних 12 месяцев фактически посетили гинеколога 66 процента и 53 - соответственно.

А 71 процент отложили свой визит к врачу до лучших времен.

COVID-19 повлиял и на планирование беременности: чуть более трети россиянок (36 процентов) стали чаще откладывать рождения детей на более позднее время, а четверть (24 процента) - самостоятельно подбирать метод контрацепции.

Почему не пошли в гинекологу? Первая причина: отсутствие жалоб на здоровье - так ответило 59 процентов респондентов. Четверть боится заразиться коронавирусом. А среди молодых женщин 18-24 лет 38 процентов не ходят, потому что нет денег на платного специалиста.

Самый низкий процент визита из-за профилактики - 48 процентов - среди малообеспеченных женщин. Они записываются к врачу раз в три года или реже. Не ходят на прием и дамы с низким образованием (среднее и ниже) - 39 процентов.

"Лично я стараюсь не тратить время на болезни, поэтому мой выбор - профилактические визиты к врачу. Вообще профилактика - это главная цель врачебной практики, и я мечтаю, чтобы как можно больше моих пациенток приходили ко мне не с жалобами, а на профилактику", - сказала акушер-гинеколог, доцент кафедры репродуктивной медицины и хирургии факультета дополнительного профессионального образования Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Виктория Касян.