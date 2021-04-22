Более 70% россиянок отложили визит к гинекологу из-за COVID-19

Новости

На саммите "SportAccord" обсудят меры борьбы с пандемией 20:38
В Севастополе открыли памятник жертвам Гражданской войны 20:31
"Золотая маска": лучшие в опере 20:28
"Золотая маска". Награждение победителей продолжается 20:19
Суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Черкалина к семи годам колонии 20:14
Объявлены лауреаты "Золотой маски" в жанре оперетты и мюзикла 20:04
В Чехии подсчитали, какие сокращения ждут российское посольство 20:00
В Ереване у здания Генпрокуратуры начались стычки с полицией 19:48
В Госдуме рассчитывают на быстрый ответ на высылку дипломатов РФ из Словакии 19:27
Съезд "Единой России" пройдет в три этапа 19:23
"Нравственное бешенство": Никита Михалков - о новых правилах "Оскара" 19:08
Путин уверен в восстановлении товарооборота с Беларусью 19:05
"ЕР": Проект о полной оплате больничного родителям дошкольников почти готов 19:04
Ученые России и США разработали нанопрепарат для лечения глаз 18:58
МИД РФ разочарован решением Словакии о высылке российских дипломатов 18:50
МОК принял решение изменить олимпийский девиз 18:40
В Петербурге сестру Артура Чилингарова избили в парадной своего дома 18:39
Затраты на госуслуги частным организациям возместят по нормативам 18:21
Путина показали в эфире саммита по климату во время выступления Макрона 18:20
Ученые научились воссоздавать кольчуги с помощью компьютерных игр 18:14
Дочь Майкла Джексона сыграет в "Американской истории ужасов" 17:58
Американский боец АСА раскритиковал Байдена 17:56
Захарова: Россия никому не навязывает свою вакцину 17:47
Лоза прокомментировал "Любимый город" в исполнении лидера Rammstein 17:43
МИД РФ: Киев нагнетает обстановку в Донбассе, стремясь к членству в НАТО 17:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
22.04.2021 19:46
Рубрика: Общество

Более 70% россиянок отложили визит к гинекологу из-за COVID-19

Текст: Елена Новоселова
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты ежегодного исследования "Индекс женского здоровья "Гедеон Рихтер", которое является частью социального проекта "Неделя женского здоровья".

Социологи изучали, насколько повлиял COVID-19 на плановые визиты к гинекологу, стали ли женщины серьезнее относиться к репродуктивному здоровью на фоне пандемии и влияет ли материальное положение на заботу о здоровье.

Фото: iStock
Гинеколог: Почему важно говорить с подростками о первом сексе

Одна из важнейших тем последнего времени, по мнению руководителя отдела по взаимодействию с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилла Родина, - это культура поведения людей в части заботы о собственном здоровье, и "залог успеха лежит в сфере профилактики до того, когда вам уже выписали первую таблетку".

По словам Родина, все шесть лет, которые проводится исследование, ученые фиксируют печальный результат: фактически половина россиянок не соблюдает регламента посещения специалиста раз в год. "Ковид ситуацию не улучшил. Слава Богу, он ее не ухудшил радикально", - сообщил он на пресс-конференции в РИА Новости.

Социологи опросили 800 женщин репродуктивного возраста от 18 до 45 лет. Был проведен и онлайн-опрос 100 врачей.

Несмотря на то, что 92 процентов гинекологов считают, что проходить осмотр необходимо не реже 1 раза в год, только 78 процентов врачей и 63 процентов пациенток это делают. А из-за вспышки коронавируса в течение последних 12 месяцев фактически посетили гинеколога 66 процента и 53 - соответственно.

А 71 процент отложили свой визит к врачу до лучших времен.

COVID-19 повлиял и на планирование беременности: чуть более трети россиянок (36 процентов) стали чаще откладывать рождения детей на более позднее время, а четверть (24 процента) - самостоятельно подбирать метод контрацепции.

Почему не пошли в гинекологу? Первая причина: отсутствие жалоб на здоровье - так ответило 59 процентов респондентов. Четверть боится заразиться коронавирусом. А среди молодых женщин 18-24 лет 38 процентов не ходят, потому что нет денег на платного специалиста.

Фото: pixabay.com
Врач ответил на самые частые вопросы о здоровье беременных в эпоху COVID-19

Самый низкий процент визита из-за профилактики - 48 процентов - среди малообеспеченных женщин. Они записываются к врачу раз в три года или реже. Не ходят на прием и дамы с низким образованием (среднее и ниже) - 39 процентов.

"Лично я стараюсь не тратить время на болезни, поэтому мой выбор - профилактические визиты к врачу. Вообще профилактика - это главная цель врачебной практики, и я мечтаю, чтобы как можно больше моих пациенток приходили ко мне не с жалобами, а на профилактику", - сказала акушер-гинеколог, доцент кафедры репродуктивной медицины и хирургии факультета дополнительного профессионального образования Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Виктория Касян.

Общество Здоровье Наука и образование ВЦИОМ Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

МИД РФ разочарован решением Словакии о высылке российских дипломатов
Путин предложил преференции компаниям за инвестиции в "зеленые технологии"
МОК утвердил музыку Чайковского в качестве гимна России на Играх
Субсидируемые авиабилеты могут начать продавать через портал госуслуг
Курс рубля взлетел после сообщений о завершении проверки войск на границе
Утвержден новый порядок образовательной деятельности в школах
Павел Крашенинников объяснил, каких животных можно держать в квартирах