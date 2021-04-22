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Рубрика: Экономика

Центробанк начнет публиковать прогноз по средней ключевой ставке за год

Текст: Алексей Любовецкий

Центробанк с 23 апреля начнет публиковать прогноз по средней ключевой ставке, сообщается на сайте регулятора.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
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"Банк России принял решение включить в число показателей среднесрочного прогноза диапазоны среднего уровня ключевой ставки за каждый календарный год прогнозного периода", - уточняется в публикации.

При этом в течение года ключевая ставка может находиться как выше, так и ниже среднего уровня, а представленные диапазоны не следует интерпретировать как границы изменения показателя в течение года, пояснили в ЦБ.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина летом прошлого года допускала публикацию траектории движения ключевой ставки в случае, если регулятор найдет правильный формат.

В марте ЦБ впервые с 2018 года повысил ключевую ставку на 0,25 процентных пунктов - до 4,5% годовых. До этого последний раз показатель повышался в декабре 2018 года - с 7,5% до 7,75%.

Ключевая ставка - это минимальный процент, под который коммерческие банки берут кредиты у ЦБ. Этот показатель напрямую влияет на величину процентов, под которые банки выдают кредиты и привлекают депозиты.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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