Центробанк начнет публиковать прогноз по средней ключевой ставке за год

Центробанк с 23 апреля начнет публиковать прогноз по средней ключевой ставке, сообщается на сайте регулятора.

"Банк России принял решение включить в число показателей среднесрочного прогноза диапазоны среднего уровня ключевой ставки за каждый календарный год прогнозного периода", - уточняется в публикации.

При этом в течение года ключевая ставка может находиться как выше, так и ниже среднего уровня, а представленные диапазоны не следует интерпретировать как границы изменения показателя в течение года, пояснили в ЦБ.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина летом прошлого года допускала публикацию траектории движения ключевой ставки в случае, если регулятор найдет правильный формат.

В марте ЦБ впервые с 2018 года повысил ключевую ставку на 0,25 процентных пунктов - до 4,5% годовых. До этого последний раз показатель повышался в декабре 2018 года - с 7,5% до 7,75%.

Ключевая ставка - это минимальный процент, под который коммерческие банки берут кредиты у ЦБ. Этот показатель напрямую влияет на величину процентов, под которые банки выдают кредиты и привлекают депозиты.