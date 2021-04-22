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Рубрика: Спорт

Укатали всех

Наши фигуристы - лучшие в мире
Текст: Анна Козина
Российская газета - Неделя № 86(8437)
Когда гимнастки-"художницы" крутят свои немыслимые пируэты с лентой, с трибун всегда отчетливо слышен крик юных болельщиц наших граций: "Стой!"
Наша команда смогла обыграть и японцев, и американцев. Фото: instagram.com / a_gallyam Наша команда смогла обыграть и японцев, и американцев. Фото: instagram.com / a_gallyam
Наша команда смогла обыграть и японцев, и американцев. Фото: instagram.com / a_gallyam

В фигурном катании нет традиции так открыто выражать поддержку. Хотя вряд ли найдется хоть один любитель ледовых перформансов, который не повторял бы во время прокатов, пусть и себе под нос, ту же самую фразу. Особенно сейчас, в эпоху элементов ультра-си и бесконечной погони за четверными прыжками.

Фото: Getty Images
Путин поздравил российских фигуристов с победой на Кубке мира в Осаке

К счастью, на командном чемпионате мира, который завершился в Осаке полным триумфом российских спортсменов, все эти заклинания сработали. Ну и сами фигуристы, безусловно, постарались на славу.

После трех золотых медалей в женском одиночном катании, соревнованиях спортивных пар и в танцах на льду на классическом ЧМ в Стокгольме на World Team Trophy сборная России ехала абсолютным фаворитом. Этому статусу трудно соответствовать на все сто процентов. Победы в спорте бывают разные, в том числе в фигурном катании можно подняться на высшую ступеньку пьедестала даже после смачного падения с четверного прыжка. Но на этот раз просто не к чему было придраться - ни судьям, ни болельщикам, ни завистникам, которые упорно не хотят радоваться успеху россиян.

В Японии наша команда во главе с чемпионкой Анной Щербаковой и вице-чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой обыграла и хозяев турнира с кумиром миллионов Юдзуру Ханю, и американцев с невероятным Нейтаном Ченом, которые до этого четыре раза увозили в США хрустальный кубок.

Да, этот сезон был сложным и специфическим. Многие лидеры российской сборной переболели коронавирусом, причем серьезно. Некоторым пришлось и с травмами побороться. Но кажется, все это сделало чемпионов только сильнее. А для Олимпиады такая закалка точно не помешает.

Капитан сборной России Елизавета Туктамышева не скупилась на похвалу: "Как же я горжусь своей командой! Ребята, вы самые лучшие!"

Спорт Фигурное катание Чемпионат мира по фигурному катанию-2021

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