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Что делать со старым смартфоном

Текст:   Антон Благовещенский
22.04.2021,  
13:47
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Зачастую старый смартфон или лежит в ящике стола, или отправляется на свалку, загрязняя окружающую среду. В Samsung придумали новый способ продлить жизнь устаревшего девайса.

В рамках инициативы Galaxy Upcycling At Home компания предлагает внедрять старые смартфоны линеек Galaxy Note, Galaxy S и Galaxy Z в систему интернета вещей. Например, устройства могут измерять уровень освещенности и управлять светом, предупреждать владельца дома о приходе гостей или других событиях. Девайс должен работать на Android 9 или более свежей версии.

Ранее в Samsung разработали другой метод использования старых смартфонов - при помощи специальной камеры их можно применять для диагностики глазных болезней.

Еще один, более простой способ вдохнуть новую жизнь в старый смартфон - использовать его в качестве мобильной точки доступа на даче (или в качкестве временной меры, пока проводной интернет-доступ отсутствует или неисправен). Дешевый смартфон, на который установлен музыкальный плеер или приложение для стриминга, можно подключить к аудиосистеме. Если установить на смартфон или планшет только пару мессенджеров и поставить на столе, он превратится в универсальное средство видеосвязи, которое всегда под рукой.

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