Цифровизация может снизить цены на жилье

Внедрение цифрового проектирования потребует дополнительных затрат от застройщиков, однако в перспективе может снизить цены на жилье.

Строительство должно переходить на качественно новый уровень, отметил в Послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин. Он попросил правительство подготовить четкий пошаговый план повсеместного использования цифрового проектирования.

С 2022 года BIM-проектирование (Building Information Modeling) станет обязательным для всех строек на бюджетные средства. Строительной же отрасли в целом для перехода к цифровым технологиям потребуется несколько лет, считает руководитель Комиссии по вопросам индустрии стройматериалов и технологий Общественного совета при минстрое Александр Ручьев. "Цифровые технологии в проектировании - это переход на BIM-проектирование, а также создание хранилищ цифровых моделей, в первую очередь - объектов социальной инфраструктуры для их повторного применения в рамках реализации госпрограмм", - поясняет он.

Многие застройщики уже 3-5 лет пользуются BIM-технологиями, говорит руководитель по работе с партнерами Autodesk в России и СНГ Марина Король. "Среди крупных застройщиков трудно найти компании, где бы эти технологии уже не применялись. BIM мощно представлен в жилищном строительстве. В целом рынку жилья потребуется еще 5-7 лет, чтобы полностью перевести свои процессы в цифру", - считает она.

Однако даже самые прогрессивные застройщики сейчас применяют не более 25-30% от тех возможностей, которые дают цифровые технологии, а небольшие региональные девелоперы не используют и 5%, отмечает директор по маркетингу ГК "Талан" Наталья Гарифуллина. Даже у ключевых игроков процесс внедрения BIM находится на разных стадиях, а если говорить о застройщиках в регионах с низкомаржинальными проектами, для них внедрение BIM может оказаться затруднительным из-за необходимости закупки оборудования и программного обеспечения, обучения персонала, говорит руководитель проектного института ГК "А101" Александр Казаков. Стоимость годового обслуживания таких технологий - около 1 млн руб., но она будет снижаться за счет массового использования, считает Гарифуллина.

Экономический эффект от создания проектной BIM-группы появляется тем быстрее, чем больше у девелопера проектов, говорит Казаков. Загрузка команды позволяет быстрее наработать базу данных из различных объектов и решений, которые могут масштабироваться или применяться повторно.

Себестоимость строительства за счет "цифры" упадет на 3-5%

Внедрение новых технологий - это первоначальные инвестиции, поэтому на первом этапе стоимость жилья у региональных девелоперов может вырасти приблизительно на 3%, считает руководитель отдела информационного моделирования "Гипрогорпроект" Тимофей Лютомский. С другой стороны, технологии призваны снижать затраты и позволяют уменьшить стоимость на 3-5%. При этом в Центральном регионе технологичность передовых застройщиков уже на высоте, отмечает Лютомский, поэтому для Москвы и Санкт-Петербурга не должно ничего измениться.

Цифровая модель проекта с возможностью визуализации и быстрого получения данных, возможностью мониторинга хода работ в "цифре" более удобны для банков и, вероятно, будут давать застройщику льготные условия кредитования, считает Марина Король. А это может также положительно повлиять на доступность жилья.