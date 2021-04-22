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Рубрика: Спорт

Дернули за кольцо

Московский ЦСКА и питерский "Зенит" с побед стартовали в плей-офф Евролиги
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 88(8439)
23 апреля российские клубы проведут свои вторые матчи в сериях до трех побед плей-офф баскетбольной Евролиги. Московский ЦСКА на домашнем паркете сыграет с турецким "Фенербахче", а питерский "Зенит" еще раз на выезде сразится с испанской "Барселоной".
В первом матче против "Барселоны" игроки "Зенита" (в белом) показали характер. Фото: euroleague.net В первом матче против "Барселоны" игроки "Зенита" (в белом) показали характер. Фото: euroleague.net
В первом матче против "Барселоны" игроки "Зенита" (в белом) показали характер. Фото: euroleague.net

Старт у обеих наших команд получился удачным. Причем если победу армейцев над испытывающим кадровые проблемы "Фенером" (92:76) ждали, то успех "Зенита" в противостоянии с лучшей командой регулярного сезона - 76:74 стал подлинным сюрпризом.

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Российский клуб вел в счете на протяжении большей части игры, причем преимущество гостей порой достигало 17 очков. Однако в концовке питерцы дали сопернику себя догнать. Все решилось на последних секундах. Победные два очка "Зениту" принес его лидер, канадец Кевин Пангос.

Своими впечатлениями от первых матчей наших команд и ожиданиями перед вторыми поделился экс-наставник сборной России Сергей Елевич.

Сергей Елевич: Лично присутствовал на игре ЦСКА и остался очень доволен, причем не только зрелищем, но и тактикой. Чувствовалось, что команды друг друга очень хорошо разобрали. И вообще по организации соперники выглядели здорово. Равные команды, впрочем, в плей-офф явных аутсайдеров и нет. Победил сильнейший, хотя армейцы вытащили очень тяжелый матч. Да, "Фенербахче" играл без нескольких игроков основы, но было видно, как турки сильно хотят победить. Приятно, что перелом начался с трехочковых бросков россиян Семена Антонова и Ивана Ухова. Игра в защите у ЦСКА была на высоком уровне.

Наставнику "Зенита" Паскуалю удалось сделать из своей команды кулак, который способен решать большие задачи

Экс-армеец Нандо Де Коло набрал 27 очков. С другой стороны, в последней четверти его оставили на сухом пайке...

Сергей Елевич: "Фенербахче" играл фактически всемером. И Де Коло получил большое количество времени. В первой четверти он забил 17 очков, а потом его результативность потихоньку стала падать. Надо понимать, что очень много энергии у него уходило на защитные действия, и от этого Нандо в каких-то моментах было сложно сконцентрироваться. Как следствие, он перестал забивать чистые броски. Но его и держали прилично. Это та ситуация, когда игрок немного подсел. Но еще раз повторю, "Фенербахче" даже без лидеров произвел на меня очень хорошее впечатление.

Фото: www.bcsamara.com
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В чем надо прибавить ЦСКА во втором матче?

Сергей Елевич: Надо придерживаться той же тактики, держать Де Коло, не давать ему разгуляться. И это должно сработать. Он, конечно, очень грамотно действует в атаке, прекрасно владеет своим телом. Но если будет давление, ЦСКА должен выиграть. А в Стамбуле будем уже смотреть.

От ЦСКА ждут побед, а вот в "Зенит" никто не верит. Тем не менее первый матч у "Барселоны" они выиграли...

Сергей Елевич: Честно скажу, не думал, что "Зенит" может пройти "Барселону", особенно с учетом той сильной игры, которую "Барса" показывала в последних матчах. Но вчера было видно, что игроки "Зенита" не сдавались и попадали, когда это было нужнее всего. Показали бойцовский характер. Тут и главного тренера Паскуаля надо отметить. Он, кстати, несколько лет проработал в "Барселоне", и это, думаю, тоже сказалось. Он хотел доказать, что провел время в испанском гранде не зря. В "Зените" игроки подобраны в целом среднего уровня, если не брать в расчет Пангоса, но Паскуаль сделал из команды кулак, который способен решать большие задачи.

У "Барсы" была недооценка соперника?

Сергей Елевич: "Зенит" переиграл "Барселону" тактически, о чем тут еще говорить. "Барселона" непростая команда, но "Зенит" сделал важный задел. Чем бы не теперь ни закончилась вторая игра, судьба серии скорее всего будет решаться после переезда в Питер.

Где будем смотреть

23 апреля, пятница, "Матч ТВ"

20.20. ЦСКА - "Фенербахче". Прямая трансляция

"Матч! Страна"

22.00. "Барселона" - "Зенит". Прямая трансляция

Спорт Баскетбол

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