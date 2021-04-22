Депутаты ГД обратились в Ростуризм и ФАС по поводу цен на турпоездки

Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи призвал профильные ведомства остановить рост цен на турпутевки и билеты внутри России.

Такое обращение от имени комитета отправил его глава Борис Пайкин в Ростуризм, Минтранс и ФАС. В своем письме, которое цитирует пресс-служба комитета, он сослался на жалобы граждан "на необоснованное повышение цен". Депутат полагает, что это связано с закрытием границ Турции и Танзании.

Пайкин призвал дать людям возможность провести отпуск в России не дороже, чем они могли бы это сделать на этих курортах.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что Совет Думы обсудит вопрос об обращениях в ФАС и Минэкономразвития по поводу роста цен на отдых внутри страны.