Депутаты предложили ввести второе бесплатное образование для инвалидов

Согласно документу, право на бесплатное переобучение должно предоставляться в том случае, если инвалидность препятствует профессиональной деятельности человека.

"Для человека с инвалидностью очень важно иметь профессиональное образование, которое поможет ему найти свой путь в жизни, оставаться востребованным на рынке труда. Считаю, что людям, которые по состоянию своего здоровья не могут работать по профессии, которой обучались ранее, нужно дать возможность обучиться новой", - пояснил автор законопроекта, депутат и председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

Сегодня в России 3,8 млн инвалидов трудоспособного возраста, и только 25% из них трудоустроены, следует из данных Федерального реестра инвалидов.