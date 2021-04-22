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22.04.2021 14:35
Рубрика: Общество

Депутаты предложили ввести второе бесплатное образование для инвалидов

Текст: Елена Манукиян
Гражданам, получившим инвалидность в трудоспособном возрасте, хотят предоставить право на получение второго среднего специального или высшего образования за счет бюджетных средств. Законопроект об этом внесли в Госдуму депутаты Михаил Терентьев и Олег Смолин.

Согласно документу, право на бесплатное переобучение должно предоставляться в том случае, если инвалидность препятствует профессиональной деятельности человека.

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"Для человека с инвалидностью очень важно иметь профессиональное образование, которое поможет ему найти свой путь в жизни, оставаться востребованным на рынке труда. Считаю, что людям, которые по состоянию своего здоровья не могут работать по профессии, которой обучались ранее, нужно дать возможность обучиться новой", - пояснил автор законопроекта, депутат и председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

Сегодня в России 3,8 млн инвалидов трудоспособного возраста, и только 25% из них трудоустроены, следует из данных Федерального реестра инвалидов.

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