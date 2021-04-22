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Рубрика: Общество

Диетолог рассказала о ловушках обезжиренных продуктов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Обезжиренные продукты не так просты, как кажутся. Об этом рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Эксперт развенчала миф о том, что маложирные или обезжиренные продукты можно есть в большом количестве.

Фото: iStock
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"Во-первых, это приводит к перееданию, - пояснила диетолог в эфире радио Sputnik. - А во-вторых, вы рискуете при этом получить избыточное количество не самых полезных компонентов. Когда происходит процесс обезжиривания, продукт может терять вкусовые качества, также изменяется его консистенция, компенсировать это приходится за счет различных добавок".

Их избыточное количество со временем начинает влиять на кишечник, на красоту, на чистоту кожных покровов, говорит специалист. Врач порекомендовала тем, кто хочет сократить потребление жира, употреблять исходно натуральные продукты средней жирности с минимальной промышленной обработкой.

Ранее эксперт по питанию развеяли миф о "женских" и "мужских" продуктах. Было отмечено, что принципы здорового питания являются одинаковыми для всех людей. Здоровым людям стоит придерживаться не диеты, а принципов правильного питания - энергетическая ценность рациона должна равняться энергозатратам организма. Потребность мужчин в энергии и пищевых веществах в целом выше, чем у женщин - около 1800-2000 ккал против 1600-1800 ккал.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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