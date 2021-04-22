Зоопарк в Нанкине, провинция Цзянсу, который весь прошлый год изо всех сил пытался удержаться на плаву во время карантина, вызванного COVID-19, переживает свое возрождение.

У его ворот встречает 50-летний активист по защите животных и специалист по выращиванию цветов Шэнь Чжицзюнь. В 2008 году он стал самым молодым директором в истории Нанкинского лесного зоопарка Хуншань, основанного в 20-х годах прошлого века.

В августе Шэнь опубликовал в интернете итоги своей десятилетней реформы - серии кампаний, которые преобразовали парк дикой природы площадью 65 гектаров, расположенный в холмистых лесах к северу от Нанкина, из традиционного зоопарка в зоопарк, в котором ценится сохранность дикой природы. За эти годы Шэнь изменил ландшафт парка и отменил многочисленные шоу и представления с животными, которые являются источником дохода для многих зоопарков. В своей речи под названием "Погоня за зоопарком" Шэнь рассказал о некоторых гуманных и успешных изменениях, внесенных в работу зоопарка. Они включают в себя бассейн для купания и гигантский душ для слонов, зеленую игровую площадку в долине орангутанов, специальную среду в джунглях для спаривания казуаров - находящейся под угрозой исчезновения свирепой птицы с северо-востока Австралии, и уединенное место для отдыха самок животных, которым предстоит рожать детенышей.

"Я считаю отдых основным правом животных", - сказал он на онлайн-мероприятии, организованном Yixi.tv. Во время его выступления команда Шэня демонстрировала технологию 3D-печати, которую применяют, чтобы восстановить зуб обезьяны или сломанный клюв журавля. "Это помогает улучшить качество их жизни и укрепляет их уверенность в себе, когда они находятся среди других животных", - сказал Шэнь.

Его 30-минутная презентация, которая в одночасье принесла ему известность в интернете прошлым летом, включала интересные рассказы о животных. Он рассказал, как сотрудники зоопарка изучали особенности размножения казуаров после того, как экзотические птицы впервые за десятилетие начали откладывать яйца. А также о том, как сотрудники зоопарка приложили все усилия, чтобы вернуть брошенного детеныша шимпанзе в стаю.

На волне общественного интереса зоопарк представил пользователям интернета программу "усыновления" животных на какое-то время. Например, 20 интернет-пользователей могут вместе "усыновить" леопарда на год, заплатив по 100 юаней (15,3 доллара США), что лишь вдвое превышает стоимость входного билета. За это "родители" получают регулярные видеообновления о животных, которых они спонсируют, и могут посетить зоопарк, чтобы поближе познакомиться с ними.

Благодаря новаторским мерам по сбору средств зоопарку удалось улучшить свое финансовое состояние после того, как в стране утихла эпидемия. Шэнь объяснил успех своей речи тем, что она помогла публике узнать, в чем должна заключаться истинная миссия зоопарка.

"Современный зоопарк должен больше информировать общественность о взаимосвязи между дикой природой и средой обитания животных, чтобы люди понимали важность охраны окружающей среды для выживания и самого человека, и природы. Он должен помогать людям уважать жизнь и природу и поощрять устойчивый образ жизни. Наконец, зоопарк должен вызывать у людей сочувствие к животным и помогать им превращать эти чувства в действия".