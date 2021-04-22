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Рубрика: В мире

Джонсона обвинили в нарушении министерского кодекса поведения

Текст: Диана Ковалева
Борис Джонсон. Фото: Hollie Adams - WPA Pool/Getty Images Борис Джонсон. Фото: Hollie Adams - WPA Pool/Getty Images
Борис Джонсон. Фото: Hollie Adams - WPA Pool/Getty Images

Британского премьера Бориса Джонсона обвиняют в нарушении министерского кодекса поведения из-за того, что он в личной телефонной переписке пообещал помочь одному бизнесмену "уладить" некоторые налоговые вопросы.

Фото: AP Photo/Matt Dunham
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Речь идет о предпринимателе Джеймсе Дайсоне, создателе и владельце одноименной технологической компании, которого Джонсон в марте прошлого года просил отправить своих сотрудников в Британию для сборки аппаратов ИВЛ. Дайсон согласился, но попросил премьера освободить отправляемых работников от дополнительных налогов по приезду. На это Джонсон в ответил сообщением: "Джеймс, я первый лорд казначейства, знай, мы поддерживаем тебя в том, что тебе нужно", передает BBC.

Британский премьер и его кабинет обязаны следовать особому кодексу поведения министров. В нем, в частности, говорится, что при любых обсуждениях, касающихся государственных дел, должен присутствовать секретарь или иное специальное должностное лицо. Если же министр или глава правительства проводит такие беседы без секретаря, он обязан как можно скорее сам о них отчитаться. И хотя на Даунинг-стрит заявили, что Джонсон сообщал о своей переписке с Дайсоном, достоянием общественности ее делать не стали: в традиционно публикуемом списке встреч и переговоров премьера за январь-март прошлого года имя предпринимателя отсутствует. "Омерзительно, что бизнесмен-миллиардер может написать премьер-министру и получить немедленный ответ и, судя по всему, немедленное изменение политики", - цитирует BBC теневого министра по вопросам бизнеса Люси Пауэлл.

Джонсон, однако, в ответ на обвинения и не подумал извиняться. По его словам, любой премьер на его месте поступил бы так же, лишь бы обеспечить свою страну аппаратами ИВЛ в столь непростой период.

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