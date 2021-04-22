"Единая Россия" обнародует свою предвыборную программу в июне

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию ляжет в основу предвыборной программы "Единой России". Проект документа должен быть готов уже к июню. Экономика, газификация, экология, культура, сохранение исторической памяти, воспитание будущего поколения и внешняя политика станут главными направлениями в предвыборной программе ЕР. Такое решение вчера было принято на совместном заседании бюро высшего совета и президиума генсовета "Единой России".

"Наша задача с вами общая - выполнить те поручения, которые были поставлены президентом, максимально быстро и эффективно, вести работу над законодательным обеспечением Послания, обсуждать ее с людьми нужно будет на всех уровнях представительной власти", - заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

Он назвал шесть приоритетных направлений предвыборной программы ЕР, которые будут сформированы в соответствии с разделами Послания (Социальное направление. Поддержка семей с детьми, развитие систем образования, медпомощи; Экономика. Решение проблемы кредитной нагрузки на регионы; Газификация - бесплатное подключения людей к газу; Экология - повышение ответственности тех, кто наносит ущерб окружающей среде; Развитие культуры, сохранение исторической памяти и воспитание будущего поколения; Внешняя политика). Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что для законодательного обеспечения Послания "есть настрой на отмену майских отпусков и сочетание работы в регионах с работой в комитетах". "Много законов вступают в силу с 1 июля, а это значит: нам надо их принимать в мае - начале июня", - пояснил он.

"Единая Россия" подготовит проект предвыборной программы к июню, сообщил глава высшего совета "единороссов" Борис Грызлов. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала коллегам по партии как можно быстрее "опубличить" ее, чтобы она была краткой, четкой, понятной для людей.

"Повышается ответственность партии "Единая Россия" за оперативное исполнение инициатив президента, которые должны быть реализованы, а не только отражены в программе", - добавила Матвиенко. Медведев заявил, что проект предвыборной программы партии должен быть обнародован в июне, чтобы ее тезисы появились в повестке раньше утверждения самого документа на партийном съезде.

Повышается ответственность партии "Единая Россия" за оперативное исполнение инициатив президента

Володин в свою очередь предложил обсудить "сшивку" рейтингов "Единой России" и ее лидеров в регионах. По его словам, массовый избиратель в регионах не идентифицирует региональных лидеров - в том числе таких политических "тяжеловесов", как мэра Москвы Сергея Собянина, главу Совета Федерации Валентину Матвиенко - с партией ЕР. "Было бы правильно их собрать и, может быть, поговорить о региональных компонентах программы. Вот с этим можно не откладывать до августа", - отметил Володин.

"Нужно будет организовать какую-то встречу - давайте организуем. Можно это сделать для того, чтобы распределить в том числе нагрузку и определить лидеров, чтобы сшить поддержку отдельных партийных руководителей, руководителей регионов с партийными рейтингами", - заметил Медведев.