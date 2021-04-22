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Рубрика: В мире

Эксперт: Блокада Суэцкого канала нарушит судоходство по всему миру до лета

Текст: Александр Саможнев
Фото: Suez Canal/AP Фото: Suez Canal/AP
Фото: Suez Canal/AP

Блокада Суэцкого канала в марте контейнеровозом Ever Given будет и в дальнейшем вызывать задержки и турбулентность в судоходстве по всему миру вплоть до лета, считает председатель правления Гамбургского портового логистического концерна (HHLA) Анжела Тицрат.

Фото: EPA-EFE/SUEZ CANAL AUTHORITY
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"Еще три-четыре месяца уйдут на то, чтобы все прояснить", - цитирует Тицрат телеканал ORF. По ее словам, некоторые суда не смогут перевозить весь груз или заходить во все порты. Ожидаются задержки от 9 до 14 дней. В этой связи не стабилизировались цены на фрахт, которые в некоторых случаях выросли на азиатских маршрутах в 10 раз.

Тицрат не верит, что компании из-за блокады Суэцкого канала или перебоев в цепочках поставок во время пандемии перенесут производство обратно в Европу. "Потоки товаров всегда находят свой путь. Производство не будет резко меняться. В конце концов, товары, которые имеют большое значение с точки зрения времени, не будут перевозиться по морю. В Германии производственных задержек не предвидится", - полагает эксперт.

Из-за аварии с контейнеровоза Ever Given на вход в Суэцкий канал встали в очередь 390 судов. Судно, направлявшееся в Гамбург, до сих пор находится в Египте в связи с проблемой со страховкой. Администрация канала требует 1 миллиард долларов за ущерб, нанесенный в результате многодневной блокады, и не выпустит контейнеровоз до тех пор, пока не будет достигнуто урегулирование. "Мы имеем право на компенсацию", - сказал глава управления канала Усама Рабиа.

В настоящее время Ever Given находится в Большом Горьком озере между северной и южной частями Суэцкого канала. В своем требовании власти ссылаются, среди прочего, на убытки от 14 до 15 миллионов долларов в день, а также на дни работы с земснарядами и буксирами по снятию с мели 400-метрового судна. На борту находился груз стоимостью 3,5 миллиарда долларов. "Мы приложили много усилий и работы, чтобы спасти корабль. Мы каждый день теряли доходы", - заключил Рабиа.

В мире Африка Египет Экономика Макроэкономика Контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

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