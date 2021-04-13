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13.04.2021 16:50
Рубрика: В мире

Судно Ever Given арестовали до выплаты $900 млн в пользу Суэцкого канала

Текст: Екатерина Забродина

Судно Ever Given, которое в марте застряло в Суэцком канале, заблокировав грузовое судоходство в этой транспортной артерии на шесть дней, будет арестовано до тех пор, пока его владелец (японская компания Shoei Kisen Kaisha Ltd.) не выплатит администрации канала 900 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на египетские СМИ. Приговор вынесен по решению суда города Исмаилия.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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В смету, предъявленную владельцу, вошли расходы на операцию по снятию контейнеровоза с мели, в том числе работы по углублению дна и затраты на оборудование и рабочую силу, а также компенсация "порчи морского пути" и убытков от почти недельного простоя. Администрация Суэца утверждает, что теряла по 15 миллионов долларов в день из-за недополучения в казну транзитных сборов. Кроме того, затор стал потрясением для всего мирового судоходства. Так, из-за сбоев в расписании в портах Сингапура и Роттердама до сих пор сохраняются морские "пробки".

Сообщается, что экипаж все еще находится на борту корабля, который отбуксировали на озеро посередине канала. Между тем японская компания пока не дает никаких комментариев. Там утверждают, что переговоры о сумме выплат все еще ведутся.

В мире Африка Египет Контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

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