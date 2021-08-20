Перекрывший Суэцкий канал весной Ever Given начал обратный проход

Контейнеровоз Ever Given, который в марте заблокировал русло Суэцкого канала, начал проход через него в обратном направлении. Как пишет портал Marine Traffic, сейчас корабль направляется из Порт-Саида, куда он прибыл в четверг вечером, в Исмаилию. Идет он по северной ветке канала, где ранее открыли второй участок пути, позволяющий проход судов в обоих направлениях.

Как передает ТАСС со ссылкой на управление канала, контейнеровоз, который следует из Роттердама, зашел в Порт-Саид поздно вечером в четверг. Проход через канал занимает 10-12 часов, в это время Ever Given сопровождают два буксира для страхования и уточнения курса следования. Особое внимание лоцманы уделяют узкому южному участку канала, находящемуся южнее Большого и Малого Горьких озер, где в марте и произошел инцидент с контейнеровозом.

Ever Given длиной 400 метров, который направлялся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перегородил его на шесть дней, заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров. Из-за инцидента 422 судна не могли отправиться по своим маршрутам, последние из них прошли канал в начале апреля.