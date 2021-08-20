Контейнеровоз Ever Given 20 августа вновь пройдет через Суэцкий канал

Контейнеровоз Ever Given, ставший в марте причиной полной блокировки Суэцкого канала, в пятницу вновь попытается пройти через него, но уже в обратном направлении. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Управление канала.

Контейнеровоз возвращается из Роттердама, куда он прибыл в конце июля после урегулирования всех финансовых вопросов с Суэцким каналом. Судно "готовится пересечь водный путь с севера на юг", отметили в администрации.

Проход начнется рано утром, будут приняты дополнительные меры безопасности в процессе сопровождения судна, отметили источники агентства. Во время движения по каналу, а это 10-12 часов, Ever Given будут сопровождать два буксира.

Напомним, Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров. Из-за инцидента 422 судна не могли отправиться по своим маршрутам, последние из них прошли канал в начале апреля.