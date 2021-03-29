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Рубрика: В мире

Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given сняли с мели

Текст: Юрий Когалов
Контейнеровоз Ever Given, почти неделю блокировавший Суэцкий канал, наконец, сняли с мели. Об этом сообщила компания Inchcape Shipping.

"MV Ever Given был успешно снят с мели в 04:30 29.03.2021. В данный момент судно находится под охраной", - отмечается на странице компании в Twitter.

Фото: Suez Canal/AFP
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По словам председателя Управления Суэцкого канала Усамы Раби, буксиры оторвали носовую часть 400-метрового судна от берега, они продолжат выправлять положение контейнеровоза до тех пор, пока оно не сможет самостоятельно пройти оставшуюся часть канала. "Это хорошие новости. Мы еще не закончили, но дело сдвинулось", - отметил он. По его словам, ранее пришлось убрать 27 тысяч кубометров песка из-под судна, чтобы освободить застрявший руль.

Как отмечает CNN, все предыдущие попытки снять контейнеровоз с мели заканчивались неудачей. В этот раз буксиры взялись за дело в тот момент, когда вода в канале поднялась до своего максимального уровня.

Причины аварии до сих пор остаются неясными. По словам Раби, к этому могли привести множество факторов: сильный ветер или песчаная буря. Однако в первую очередь рассматривается техническая неисправность или ошибка экипажа. "Будут дальнейшие расследования", - заверил он.

По данным BBC News, к минувшему воскресенью в очереди среди ожидающих возможности пройти по Суэцкому каналу скопилось 369 судов. Из-за каждого дня простоя Суэцкий канал теряет около 14 миллионов долларов в виде транзитных сборов. На данную морскую артерию приходится 12 процентов грузоперевозок в мире.

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