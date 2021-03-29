Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given сняли с мели

"MV Ever Given был успешно снят с мели в 04:30 29.03.2021. В данный момент судно находится под охраной", - отмечается на странице компании в Twitter.

По словам председателя Управления Суэцкого канала Усамы Раби, буксиры оторвали носовую часть 400-метрового судна от берега, они продолжат выправлять положение контейнеровоза до тех пор, пока оно не сможет самостоятельно пройти оставшуюся часть канала. "Это хорошие новости. Мы еще не закончили, но дело сдвинулось", - отметил он. По его словам, ранее пришлось убрать 27 тысяч кубометров песка из-под судна, чтобы освободить застрявший руль.

Как отмечает CNN, все предыдущие попытки снять контейнеровоз с мели заканчивались неудачей. В этот раз буксиры взялись за дело в тот момент, когда вода в канале поднялась до своего максимального уровня.

🚨The Ever Given is floating🚨pic.twitter.com/GNzlzaom8q — Evan Hill (@evanchill) March 29, 2021

Причины аварии до сих пор остаются неясными. По словам Раби, к этому могли привести множество факторов: сильный ветер или песчаная буря. Однако в первую очередь рассматривается техническая неисправность или ошибка экипажа. "Будут дальнейшие расследования", - заверил он.

По данным BBC News, к минувшему воскресенью в очереди среди ожидающих возможности пройти по Суэцкому каналу скопилось 369 судов. Из-за каждого дня простоя Суэцкий канал теряет около 14 миллионов долларов в виде транзитных сборов. На данную морскую артерию приходится 12 процентов грузоперевозок в мире.