Bloomberg: Контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале

Агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Inchcape сообщило, что контейнеровоз EverGiven, длина которого 400 метров, удалось снять с мели в Суэцком канале. Подробности пока не приводятся, информирует ТАСС.

Напомним, 23 марта судно, направлявшееся из Китая в Нидерланды, село на мель на 151-м километре канала, соединяющего Средиземное и Красное моря. На данную морскую артерию приходится 12 процентов грузоперевозок в мире. Пока нет данных, когда канал будет открыт для движения судов​​​. Их скопилось очень много - около четырех сот.

Стоит отметить, что днем ранее к операции подключились два дополнительных буксира.

Судно EverGiven 28 марта удалось сдвинуть на 4 метра. Контейнеровоз, построенный в 2018 году, входит в число крупнейших грузовых судов в мире. Он может перевозить 20 000 единиц груза. Экипаж судна состоит из 25 человек, все они являются гражданами Индии.

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