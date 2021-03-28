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28.03.2021 14:35
Рубрика: В мире

369 судов ждут прохода через Суэцкий канал

Текст: Алексей Чуриков

По последней информации от администрации Суэцкого канала, прохода через водную артерию ожидают 369 судов, включая 25 нефтеналивных танкеров. Напомним, канал оказался заблокированным 23 марта в следствие того, что контейнеровоз Ever Given сел на мель. Попытки сдвинуть судно к настоящему времени не увенчались успехом. На фоне этого президент Египта поручил разработать план по разгрузке судна.

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"Мы круглосуточно работаем над перемещением корабля двумя способами: буксировкой корабля и углублением дна. Мы пытаемся достичь глубины 18 метров, чтобы переместить корабль", - приводит слова главы администрации канала Усамы Рабиа телеканал "Аль Арабия".

Рабиа также заявил, что ежесуточно канал несет убытки размером от 13 до 14 миллионов долларов. На данный момент администрация рассчитывает, что прибывшие к контейнеровозу дополнительные буксиры, а также углубление дна в совокупности с приливом, позволят все-таки сдвинуть судно. В противном случае, придется его облегчать, а значит приступить к разгрузки части находящихся на борту 18 тысяч контейнеров.

Усама Раби добавил, что Египет обратится за международной помощью, если потребуется помощь в разгрузке корабля. Он отметил, что египетские власти получили несколько предложений о помощи, в том числе от США, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Германии и Франции.

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